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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1654165516561657

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:33

  iurii44 написав:
  Vadim_ написав:
  Философ написав:Как-то мелькала фраза, что выплата от ФГВФО "отбеливает" соответствующую сумму для финмониторинга. Можно ли пояснить? И какая бумага "катит" в таком случае?
Или это для финмониторинга каждого конкретного банка ?

При выплате от ФГВФО банк не выдаёт какой либо справки или документа


Можно взять выписку с текущего счета и там будет указана сумма зачисленная на счет из Фонда.

Я так розумію, що для підтвердження факту виплати коштів фондом потрібна не стільки сума виплати, а скільки щоб було видно, що це за характер виплати. У пумби текст такий: "Виплата грошових коштів ПІБ, РНОКПП, АТ "Банк Форвард". У привата ще краще: "Терміновий переказ <номер переказу> Viplata perekazu PrivatMoney. Ot-ch Прізвище та ім'я <службовий код> <номер картки> <службовий код>". Звідки був переказ не видно ні в пумби, ні в привату.
Не певен що документи з такими текстами задовольнить фінмон якогось з банків включаючи самі ПУМБ чи Приват. Більше того - фінмон скоріш за все цікавитимуть оригінали документів, а не роздруківки з інтернет банкінгу. Чи поставлять якусь мокру печатку на такі документи ПУМБ чи Приват - теж питання.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 08:27

  iurii44 написав:
Можно взять выписку с текущего счета и там будет указана сумма зачисленная на счет из Фонда.

Года 3 назад,точно уже не помню, брал в пумбе бумажку,было указано,что средства от фонда,печать мокрая.
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