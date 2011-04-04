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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1655165616571658>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 14 бер, 2023 21:33

  iurii44 написав:
  Vadim_ написав:
  Философ написав:Как-то мелькала фраза, что выплата от ФГВФО "отбеливает" соответствующую сумму для финмониторинга. Можно ли пояснить? И какая бумага "катит" в таком случае?
Или это для финмониторинга каждого конкретного банка ?

При выплате от ФГВФО банк не выдаёт какой либо справки или документа


Можно взять выписку с текущего счета и там будет указана сумма зачисленная на счет из Фонда.

Я так розумію, що для підтвердження факту виплати коштів фондом потрібна не стільки сума виплати, а скільки щоб було видно, що це за характер виплати. У пумби текст такий: "Виплата грошових коштів ПІБ, РНОКПП, АТ "Банк Форвард". У привата ще краще: "Терміновий переказ <номер переказу> Viplata perekazu PrivatMoney. Ot-ch Прізвище та ім'я <службовий код> <номер картки> <службовий код>". Звідки був переказ не видно ні в пумби, ні в привату.
Не певен що документи з такими текстами задовольнить фінмон якогось з банків включаючи самі ПУМБ чи Приват. Більше того - фінмон скоріш за все цікавитимуть оригінали документів, а не роздруківки з інтернет банкінгу. Чи поставлять якусь мокру печатку на такі документи ПУМБ чи Приват - теж питання.
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Повідомлення Додано: Сер 15 бер, 2023 08:27

  iurii44 написав:
Можно взять выписку с текущего счета и там будет указана сумма зачисленная на счет из Фонда.

Года 3 назад,точно уже не помню, брал в пумбе бумажку,было указано,что средства от фонда,печать мокрая.
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 14:46

  Vadim_ написав:
  Алексей77 написав:Господа, где можно на месяц доллар пристроить? лучше со свободным снятием и чтобы потом снять без проблем?

Роз'ясніть , будь ласка , який сенс і в чому кінцевий гешефт?

Лучше в кармане носить или в бачке унитаза подвесить?
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 19:52

  Alien написав:Я так розумію, що для підтвердження факту виплати коштів фондом потрібна не стільки сума виплати, а скільки щоб було видно, що це за характер виплати. У пумби текст такий: "Виплата грошових коштів ПІБ, РНОКПП, АТ "Банк Форвард". У привата ще краще: "Терміновий переказ <номер переказу> Viplata perekazu PrivatMoney. Ot-ch Прізвище та ім'я <службовий код> <номер картки> <службовий код>". Звідки був переказ не видно ні в пумби, ні в привату.
Не певен що документи з такими текстами задовольнить фінмон якогось з банків включаючи самі ПУМБ чи Приват. Більше того - фінмон скоріш за все цікавитимуть оригінали документів, а не роздруківки з інтернет банкінгу. Чи поставлять якусь мокру печатку на такі документи ПУМБ чи Приват - теж питання.

В ТАСе выдают бумажку с мокрой печатью и с текстом, что выплата из Фонда.
Кащей
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:05

  Кащей написав:
  Alien написав:Я так розумію, що для підтвердження факту виплати коштів фондом потрібна не стільки сума виплати, а скільки щоб було видно, що це за характер виплати. У пумби текст такий: "Виплата грошових коштів ПІБ, РНОКПП, АТ "Банк Форвард". У привата ще краще: "Терміновий переказ <номер переказу> Viplata perekazu PrivatMoney. Ot-ch Прізвище та ім'я <службовий код> <номер картки> <службовий код>". Звідки був переказ не видно ні в пумби, ні в привату.
Не певен що документи з такими текстами задовольнить фінмон якогось з банків включаючи самі ПУМБ чи Приват. Більше того - фінмон скоріш за все цікавитимуть оригінали документів, а не роздруківки з інтернет банкінгу. Чи поставлять якусь мокру печатку на такі документи ПУМБ чи Приват - теж питання.

В ТАСе выдают бумажку с мокрой печатью и с текстом, что выплата из Фонда.

И? Для реального финмона эта бамажка ниачём, начальное происхождение денег - откуда?
п.с. а вот договор продажи саветской квартиры это веский аргумент , и его можно принести в десять банков :)
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:14

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vadim_ написав:И? Для реального финмона эта бамажка ниачём, начальное происхождение денег - откуда?

Не фантазируйте, Банк погорелец уже провел финмониторинг.
Ето реальная схема отмива - занести деньги в помойку, пополнить его сверх края,
получить виплату от Фонда.
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:17

  Goodman написав:
  Vadim_ написав:И? Для реального финмона эта бамажка ниачём, начальное происхождение денег - откуда?

Не фантазируйте, Банк погорелец уже провел финмониторинг.
Ето реальная схема отмива - занести деньги в помойку, пополнить его сверх края,
получить виплату от Фонда.

Ссылку на закон можно?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:24

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vadim_ написав:Ссылку на закон можно?

Закон чего?
Никто , никакой банк не даст малоизученому клиенту "перекачивать Урал" через себя.
Закон в голове клиента. Учитесь у ФОПов - тонни черного нала.
Goodman
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