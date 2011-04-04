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Философ написав:Как-то мелькала фраза, что выплата от ФГВФО "отбеливает" соответствующую сумму для финмониторинга. Можно ли пояснить? И какая бумага "катит" в таком случае? Или это для финмониторинга каждого конкретного банка ?
При выплате от ФГВФО банк не выдаёт какой либо справки или документа
Можно взять выписку с текущего счета и там будет указана сумма зачисленная на счет из Фонда.
Я так розумію, що для підтвердження факту виплати коштів фондом потрібна не стільки сума виплати, а скільки щоб було видно, що це за характер виплати. У пумби текст такий: "Виплата грошових коштів ПІБ, РНОКПП, АТ "Банк Форвард". У привата ще краще: "Терміновий переказ <номер переказу> Viplata perekazu PrivatMoney. Ot-ch Прізвище та ім'я <службовий код> <номер картки> <службовий код>". Звідки був переказ не видно ні в пумби, ні в привату. Не певен що документи з такими текстами задовольнить фінмон якогось з банків включаючи самі ПУМБ чи Приват. Більше того - фінмон скоріш за все цікавитимуть оригінали документів, а не роздруківки з інтернет банкінгу. Чи поставлять якусь мокру печатку на такі документи ПУМБ чи Приват - теж питання.
Alien написав:Я так розумію, що для підтвердження факту виплати коштів фондом потрібна не стільки сума виплати, а скільки щоб було видно, що це за характер виплати. У пумби текст такий: "Виплата грошових коштів ПІБ, РНОКПП, АТ "Банк Форвард". У привата ще краще: "Терміновий переказ <номер переказу> Viplata perekazu PrivatMoney. Ot-ch Прізвище та ім'я <службовий код> <номер картки> <службовий код>". Звідки був переказ не видно ні в пумби, ні в привату. Не певен що документи з такими текстами задовольнить фінмон якогось з банків включаючи самі ПУМБ чи Приват. Більше того - фінмон скоріш за все цікавитимуть оригінали документів, а не роздруківки з інтернет банкінгу. Чи поставлять якусь мокру печатку на такі документи ПУМБ чи Приват - теж питання.
В ТАСе выдают бумажку с мокрой печатью и с текстом, что выплата из Фонда.
Alien написав:Я так розумію, що для підтвердження факту виплати коштів фондом потрібна не стільки сума виплати, а скільки щоб було видно, що це за характер виплати. У пумби текст такий: "Виплата грошових коштів ПІБ, РНОКПП, АТ "Банк Форвард". У привата ще краще: "Терміновий переказ <номер переказу> Viplata perekazu PrivatMoney. Ot-ch Прізвище та ім'я <службовий код> <номер картки> <службовий код>". Звідки був переказ не видно ні в пумби, ні в привату. Не певен що документи з такими текстами задовольнить фінмон якогось з банків включаючи самі ПУМБ чи Приват. Більше того - фінмон скоріш за все цікавитимуть оригінали документів, а не роздруківки з інтернет банкінгу. Чи поставлять якусь мокру печатку на такі документи ПУМБ чи Приват - теж питання.
В ТАСе выдают бумажку с мокрой печатью и с текстом, что выплата из Фонда.
И? Для реального финмона эта бамажка ниачём, начальное происхождение денег - откуда? п.с. а вот договор продажи саветской квартиры это веский аргумент , и его можно принести в десять банков