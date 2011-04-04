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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1655165616571658

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:30

  Goodman написав:
  Vadim_ написав:Ссылку на закон можно?

Закон чего?
Никто , никакой банк не даст малоизученому клиенту "перекачивать Урал" через себя.
Закон в голове клиента. Учитесь у ФОПов - тонни черного нала.

Бамажка финмона банки о депозите врядли имеет доказательство для финмона БАНКА ,вернее не имеет совсем , так как депозит в помойке не есть отбеливанием денех
п.с. а откуда изначальное происхождение денег до первоначального депозита? А? :mrgreen:
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 20:46

Vadim_ я розумію, що вам може в це й складно повірити... але повірте в минулі роки банкам в якості доказу "чистоти" походження коштів влаштовували документи, що підтверджували отримання виплат з ФГВФО. Так наразі, деякі банки "включають дурака" на кшталт того, що пишете ви (а де доказ того що кошти покладені в банк-помийку були чисті?). Але факт лишається фактом донещодавна більшість банківських фінмонів подібні документи влаштовували. Просто прийміть це як реальність, бо спростувати цей факт, який об'єктивно оснує - вам просто не під силу :)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:03

  Alien написав:Vadim_ я розумію, що вам може в це й складно повірити... але повірте в минулі роки банкам в якості доказу "чистоти" походження коштів влаштовували документи, що підтверджували отримання виплат з ФГВФО. Так наразі, деякі банки "включають дурака" на кшталт того, що пишете ви (а де доказ того що кошти покладені в банк-помийку були чисті?). Але факт лишається фактом донещодавна більшість банківських фінмонів подібні документи влаштовували. Просто прийміть це як реальність, бо спростувати цей факт, який об'єктивно оснує - вам просто не під силу :)

Тоесть это ваше личное мнение и хотелки?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:14

  Vadim_ написав:
  Alien написав:Vadim_ я розумію, що вам може в це й складно повірити... але повірте в минулі роки банкам в якості доказу "чистоти" походження коштів влаштовували документи, що підтверджували отримання виплат з ФГВФО. Так наразі, деякі банки "включають дурака" на кшталт того, що пишете ви (а де доказ того що кошти покладені в банк-помийку були чисті?). Але факт лишається фактом донещодавна більшість банківських фінмонів подібні документи влаштовували. Просто прийміть це як реальність, бо спростувати цей факт, який об'єктивно оснує - вам просто не під силу :)

Тоесть это ваше личное мнение и хотелки?

Таке враження що спілкуєшся з людиною, що банально не вміє читати (або просто займається тролінгом). Ще раз - це факт та об'єктивна реальність - документи що підтверджують виплати з фонду - банки приймали як доказ чистоти коштів (і певен що більшість і досі приймає просто нема підстав упевнитись у цьому). Тут діє принцип який важко зрозуміти "недалеким" людям - перевірка чистоти коштів вже здійснена попереднім банком (який потрапив під фонд), тому довідка фонду приймається як достатній доказ.
Правда погоджуюсь - останнім часом на форумі писали, що пару банків почали "бикувати" та "дуркувати" (видно до фінмону прийли вумники а-ля Vadim_). Ну тут нічого не поробиш, втім це жодним чином не відміняє того факту, що згадана мною практика наразі існує
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 21:49

Re: Байки про банки і не тільки....

  Vadim_ написав:Тоесть это ваше личное мнение и хотелки?

почему Вас все время тянет в банки, которие большинство обходит стороной.
что за донкихотство в БСУ? Неужели нельзя спокойно колядовать себе прибуток крутя
лимонами без всех етих заморочек?
PS Получал по МЕГА в ПУМБ , сумма масячного оборота в ПУМБЕ составила 550к грн.
Порог финмона 400. Все прошло на УРА , никто не вякнул и не посмотрел.
Банк помойка - от слова ПОМИТЬ . отбелить,
Goodman
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  Alien написав:Просто прийміть це як реальність, бо спростувати цей факт, який об'єктивно оснує - вам просто не під силу

все на відкуп конкретнго ФМ конкретного банку..
одні беруть (брали) інші - від воріт поворіт
це про щось та й говорить
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:36

  greenozon написав:
  Alien написав:Просто прийміть це як реальність, бо спростувати цей факт, який об'єктивно оснує - вам просто не під силу

все на відкуп конкретнго ФМ конкретного банку..
одні беруть (брали) інші - від воріт поворіт
це про щось та й говорить

Не суперечу. Тим більше що фінмон це достатньо закритий підрозділ і внутрішні положення не афішує. Причому в різних банках підходи до однакових операцій суттєво відрізняються. Але Ви ж не будете стверджувати, що такого нема в принципі, що це чиїсь "хотєлки" чи уява?
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 бер, 2023 22:43

  Vadim_ написав:
  Goodman написав:
  Vadim_ написав:Ссылку на закон можно?

Закон чего?
Никто , никакой банк не даст малоизученому клиенту "перекачивать Урал" через себя.
Закон в голове клиента. Учитесь у ФОПов - тонни черного нала.

Бамажка финмона банки о депозите врядли имеет доказательство для финмона БАНКА ,вернее не имеет совсем , так как депозит в помойке не есть отбеливанием денех
п.с. а откуда изначальное происхождение денег до первоначального депозита? А? :mrgreen:


Пока схема прокатывала уже неоднократно. Средства от ФГВФЛ не нуждались в подтверждении первоначального происхождения.
Что за теории заговора? Может ещё глубже копают?
А откуда взялась проданная советская хрущевка? Откуда наследство? Как заработали родители..?
emeta
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