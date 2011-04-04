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Alien написав:Я так розумію, що для підтвердження факту виплати коштів фондом потрібна не стільки сума виплати, а скільки щоб було видно, що це за характер виплати. У пумби текст такий: "Виплата грошових коштів ПІБ, РНОКПП, АТ "Банк Форвард". У привата ще краще: "Терміновий переказ <номер переказу> Viplata perekazu PrivatMoney. Ot-ch Прізвище та ім'я <службовий код> <номер картки> <службовий код>". Звідки був переказ не видно ні в пумби, ні в привату. Не певен що документи з такими текстами задовольнить фінмон якогось з банків включаючи самі ПУМБ чи Приват. Більше того - фінмон скоріш за все цікавитимуть оригінали документів, а не роздруківки з інтернет банкінгу. Чи поставлять якусь мокру печатку на такі документи ПУМБ чи Приват - теж питання.
В ТАСе выдают бумажку с мокрой печатью и с текстом, что выплата из Фонда.
И? Для реального финмона эта бамажка ниачём, начальное происхождение денег - откуда? п.с. а вот договор продажи саветской квартиры это веский аргумент , и его можно принести в десять банков
и? из десяти банков половина скажет, что для их гиперреально финмона "считаются" такие продажные аргументы только за последние 3 года, половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет. И? Проданный и оформленный официльно в гривневом выражении по курсу 8,08 в 2013 хрущ или домишко в селе или гаражик - скорее вообще не дотянут по аргументации даже до 400К грн.
flysoulfly написав:из десяти банков половина скажет, что для их гиперреально финмона "считаются" такие продажные аргументы только за последние 3 года, половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет. И? Проданный и оформленный официльно в гривневом выражении по курсу 8,08 в 2013 хрущ или домишко в селе или гаражик - скорее вообще не дотянут по аргументации даже до 400К грн.
До войны я плотно сидел лет десять на дэпогрн в разных банках: Ощаде , Привате , Кредо,Укргаз,Аккорд,Форвард,А банк, Мегабанк,Универсал, Земеля,Укрсоцбанк, Рада, Альянс, Ідея, в пределах фонда и о происхождении денег спросили только ОДИН раз в Абанке и договор купли продажи квартиры их устроил а кассовый чек (снятие депозита) другово банка не устроил, как то так...
flysoulfly написав:из десяти банков половина скажет, что для их гиперреально финмона "считаются" такие продажные аргументы только за последние 3 года, половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет. И? Проданный и оформленный официльно в гривневом выражении по курсу 8,08 в 2013 хрущ или домишко в селе или гаражик - скорее вообще не дотянут по аргументации даже до 400К грн.
До войны я плотно сидел лет десять на дэпогрн в разных банках: Ощаде , Привате , Кредо,Укргаз,Аккорд,Форвард,А банк, Мегабанк,Универсал, Земеля, Рада, Альянс, Ідея, в пределах фонда и о происхождении денег спросили только ОДИН раз в Абанке и договор купли продажи квартиры их устроил а кассовый чек (снятие депозита) другово банка не устроил, как то так...
период "до войны" - это было почти ровно 9 лет назад.
Сейчас позадавайте там вопросы, особенно про устроят ли их сейчас кассовые квитанции на снятие старых гривнедепо (по старым курсам! - но это волнует только нас), когда сейчас пробило 400+ тыс.грн.