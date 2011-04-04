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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1656165716581659

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:14

Сімеон Дянков: Інвестори зацікавилися Сенс Банком навіть в умовах війни

https://finclub.net/ua/analytics/simeon ... viiny.html
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:35

  Vadim_ написав:
  Кащей написав:
  Alien написав:Я так розумію, що для підтвердження факту виплати коштів фондом потрібна не стільки сума виплати, а скільки щоб було видно, що це за характер виплати. У пумби текст такий: "Виплата грошових коштів ПІБ, РНОКПП, АТ "Банк Форвард". У привата ще краще: "Терміновий переказ <номер переказу> Viplata perekazu PrivatMoney. Ot-ch Прізвище та ім'я <службовий код> <номер картки> <службовий код>". Звідки був переказ не видно ні в пумби, ні в привату.
Не певен що документи з такими текстами задовольнить фінмон якогось з банків включаючи самі ПУМБ чи Приват. Більше того - фінмон скоріш за все цікавитимуть оригінали документів, а не роздруківки з інтернет банкінгу. Чи поставлять якусь мокру печатку на такі документи ПУМБ чи Приват - теж питання.

В ТАСе выдают бумажку с мокрой печатью и с текстом, что выплата из Фонда.

И? Для реального финмона эта бамажка ниачём, начальное происхождение денег - откуда?
п.с. а вот договор продажи саветской квартиры это веский аргумент , и его можно принести в десять банков :)
и?
из десяти банков половина скажет, что для их гиперреально финмона "считаются" такие продажные аргументы только за последние 3 года, половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет.
И?
Проданный и оформленный официльно в гривневом выражении по курсу 8,08 в 2013 хрущ или домишко в селе или гаражик - скорее вообще не дотянут по аргументации даже до 400К грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 10:49

  Vadim_ написав:
  emeta написав:Что за теории заговора? Может ещё глубже копают?
А откуда взялась проданная советская хрущевка? Откуда наследство? Как заработали родители..?

Маладой человек, при ссср квартиры давали бесплатно ,по ордеру.
в Мариуполях никакие документы (не подтвержденные в электронных реестрах) не утеряли про "шо было у кого и откуда" ? - Не подтвержденные теперь ни чем и ни кем.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:23

  flysoulfly написав:из десяти банков половина скажет, что для их гиперреально финмона "считаются" такие продажные аргументы только за последние 3 года, половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет.
И?
Проданный и оформленный официльно в гривневом выражении по курсу 8,08 в 2013 хрущ или домишко в селе или гаражик - скорее вообще не дотянут по аргументации даже до 400К грн.

До войны я плотно сидел лет десять на дэпогрн в разных банках: Ощаде , Привате , Кредо,Укргаз,Аккорд,Форвард,А банк, Мегабанк,Универсал, Земеля,Укрсоцбанк, Рада, Альянс, Ідея, в пределах фонда и о происхождении денег спросили только ОДИН раз в Абанке и договор купли продажи квартиры их устроил а кассовый чек (снятие депозита) другово банка не устроил, как то так...
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:28

  Vadim_ написав:
  flysoulfly написав:из десяти банков половина скажет, что для их гиперреально финмона "считаются" такие продажные аргументы только за последние 3 года, половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет.
И?
Проданный и оформленный официльно в гривневом выражении по курсу 8,08 в 2013 хрущ или домишко в селе или гаражик - скорее вообще не дотянут по аргументации даже до 400К грн.

До войны я плотно сидел лет десять на дэпогрн в разных банках: Ощаде , Привате , Кредо,Укргаз,Аккорд,Форвард,А банк, Мегабанк,Универсал, Земеля, Рада, Альянс, Ідея, в пределах фонда и о происхождении денег спросили только ОДИН раз в Абанке и договор купли продажи квартиры их устроил а кассовый чек (снятие депозита) другово банка не устроил, как то так...
период "до войны" - это было почти ровно 9 лет назад.


Сейчас позадавайте там вопросы, особенно про устроят ли их сейчас кассовые квитанции на снятие старых гривнедепо (по старым курсам! - но это волнует только нас), когда сейчас пробило 400+ тыс.грн.
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:39

  flysoulfly написав:период "до войны" - это было почти ровно 9 лет назад.
То называлось АТО в отдельных районах Донецкой и Луганской обл.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:05

  Vadim_ написав:До войны я плотно сидел лет десять на дэпогрн в разных банках: Ощаде , Привате , Кредо,Укргаз,Аккорд,Форвард,А банк, Мегабанк,Универсал, Земеля,Укрсоцбанк, Рада, Альянс, Ідея, в пределах фонда и о происхождении денег спросили только ОДИН раз в Абанке и договор купли продажи квартиры их устроил а кассовый чек (снятие депозита) другово банка не устроил, как то так...

В пределах фонда и для депо скорее удивительно, что хоть кто-то справку спросил. Но при этом и сами депо остались не подтверждённым доходом. А вот когда эти депо собираешь и желаешь прикупить ОВГЗ, скажем, на пару миллионов грн или побольше, тут до войны и начиналось интересно. Хотя, если на всю эту сумму есть договор о продажи квартиры, тогда нормуль.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:28

  Vadim_ написав:
  emeta написав:

Что за теории заговора? Может ещё глубже копают?
А откуда взялась проданная советская хрущевка? Откуда наследство? Как заработали родители..?

Маладой человек, при ссср квартиры давали бесплатно ,по ордеру.


Это вы финмону доложете
где ордер взяли и вообще что не верблюд
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:43

как-то пару месяцев упустил из виду тему:
но сейчас, т.к. вчерашним НБУ офкурс пока остался прибит, -
а где сейчас модно смотреть варианты короткого(5-14 дней) гривневого вложения под максимальный процент?
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:00

Свіжий огляд депо ставок (великі банки)
багато банків підняли ставки в грн (постанова НБУ про резерви дається чути!)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-150323
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