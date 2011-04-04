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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1657165816591660

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:37

  Vadim_ написав:
  emeta написав:

Что за теории заговора? Может ещё глубже копают?
А откуда взялась проданная советская хрущевка? Откуда наследство? Как заработали родители..?

Маладой человек, при ссср квартиры давали бесплатно ,по ордеру.


не все доживали в ожидании чУда :mrgreen:
prodigy
 
Повідомлень: 9528
З нами з: 03.12.13
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  #<1 ... 1657165816591660
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