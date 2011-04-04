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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1657165816591660>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:23

  flysoulfly написав:из десяти банков половина скажет, что для их гиперреально финмона "считаются" такие продажные аргументы только за последние 3 года, половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет.
И?
Проданный и оформленный официльно в гривневом выражении по курсу 8,08 в 2013 хрущ или домишко в селе или гаражик - скорее вообще не дотянут по аргументации даже до 400К грн.

До войны я плотно сидел лет десять на дэпогрн в разных банках: Ощаде , Привате , Кредо,Укргаз,Аккорд,Форвард,А банк, Мегабанк,Универсал, Земеля,Укрсоцбанк, Рада, Альянс, Ідея, в пределах фонда и о происхождении денег спросили только ОДИН раз в Абанке и договор купли продажи квартиры их устроил а кассовый чек (снятие депозита) другово банка не устроил, как то так...
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:28

  Vadim_ написав:
  flysoulfly написав:из десяти банков половина скажет, что для их гиперреально финмона "считаются" такие продажные аргументы только за последние 3 года, половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет.
И?
Проданный и оформленный официльно в гривневом выражении по курсу 8,08 в 2013 хрущ или домишко в селе или гаражик - скорее вообще не дотянут по аргументации даже до 400К грн.

До войны я плотно сидел лет десять на дэпогрн в разных банках: Ощаде , Привате , Кредо,Укргаз,Аккорд,Форвард,А банк, Мегабанк,Универсал, Земеля, Рада, Альянс, Ідея, в пределах фонда и о происхождении денег спросили только ОДИН раз в Абанке и договор купли продажи квартиры их устроил а кассовый чек (снятие депозита) другово банка не устроил, как то так...
период "до войны" - это было почти ровно 9 лет назад.


Сейчас позадавайте там вопросы, особенно про устроят ли их сейчас кассовые квитанции на снятие старых гривнедепо (по старым курсам! - но это волнует только нас), когда сейчас пробило 400+ тыс.грн.
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 11:39

  flysoulfly написав:период "до войны" - это было почти ровно 9 лет назад.
То называлось АТО в отдельных районах Донецкой и Луганской обл.
Vadim_
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:05

  Vadim_ написав:До войны я плотно сидел лет десять на дэпогрн в разных банках: Ощаде , Привате , Кредо,Укргаз,Аккорд,Форвард,А банк, Мегабанк,Универсал, Земеля,Укрсоцбанк, Рада, Альянс, Ідея, в пределах фонда и о происхождении денег спросили только ОДИН раз в Абанке и договор купли продажи квартиры их устроил а кассовый чек (снятие депозита) другово банка не устроил, как то так...

В пределах фонда и для депо скорее удивительно, что хоть кто-то справку спросил. Но при этом и сами депо остались не подтверждённым доходом. А вот когда эти депо собираешь и желаешь прикупить ОВГЗ, скажем, на пару миллионов грн или побольше, тут до войны и начиналось интересно. Хотя, если на всю эту сумму есть договор о продажи квартиры, тогда нормуль.
moveton
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:28

  Vadim_ написав:
  emeta написав:

Что за теории заговора? Может ещё глубже копают?
А откуда взялась проданная советская хрущевка? Откуда наследство? Как заработали родители..?

Маладой человек, при ссср квартиры давали бесплатно ,по ордеру.


Это вы финмону доложете
где ордер взяли и вообще что не верблюд
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 13:43

как-то пару месяцев упустил из виду тему:
но сейчас, т.к. вчерашним НБУ офкурс пока остался прибит, -
а где сейчас модно смотреть варианты короткого(5-14 дней) гривневого вложения под максимальный процент?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:00

Свіжий огляд депо ставок (великі банки)
багато банків підняли ставки в грн (постанова НБУ про резерви дається чути!)

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... vki-150323
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Повідомлення Додано: П'ят 17 бер, 2023 14:37

  Vadim_ написав:
  emeta написав:

Что за теории заговора? Может ещё глубже копают?
А откуда взялась проданная советская хрущевка? Откуда наследство? Как заработали родители..?

Маладой человек, при ссср квартиры давали бесплатно ,по ордеру.


не все доживали в ожидании чУда :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:21

Re: Байки про банки і не тільки....

нашел интересную инфу по финмону,
Проте помилковою є думка у запитанні про те, що підтверджувати документально треба саме дохід. Документально підтверджувати треба не дохід, а джерела походження коштів. А такими джерелами походження коштів, окрім доходу, можуть ще бути запозичення.

там и обоснование от юриста http://yefimov.com.ua/?p=4076
интересно хватит ли финмону долговой расписки (не договора позыки) ?? конечно дополнительно к договору (например продажи квартиры) от моего позыкодавця...
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Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:40

Re: Байки про банки і не тільки....

  flysoulfly написав:половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет.

а чем банки обосновывают отказ документам за 10+ лет??
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