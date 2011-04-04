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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1657165816591660

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 19 бер, 2023 09:57

  keep написав:
  flysoulfly написав:половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет.

а чем банки обосновывают отказ документам за 10+ лет??

Типу ви вже за цей час що минув мали б проїсти (або простати) ці кошти. Взагалі логіка фінмону дуже не досконала. Наприклад людина мала білу зарплату, заробила достатньо щоб більше не працювати 10-15 років що лишились до пенсії. Наявність статків зафіксована в декларації що подавалась при звільненні з держслужби що подавалась в НАЗК, який декларацію прийняв та зауважень немає. Чому така людина має через п'ять-десять років ще ось видумувати на вимогу фінмону? Декларація НАЗК їх вже задовольняє, а людина просто живе у своє задоволення весь цей час витрачаючи власні накопичення. Система фінмону в нас дуже не досконала і не враховує массу питань. Вона налаштована лише на шаблон коли людина лише працює усе своє життя до смерті безперервно сплачуючи податки. Будь яке відхилення від шаблону - і система збоїть. Причому не на користь людини
Alien
 
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  #<1 ... 1657165816591660
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