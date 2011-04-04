Типу ви вже за цей час що минув мали б проїсти (або простати) ці кошти. Взагалі логіка фінмону дуже не досконала. Наприклад людина мала білу зарплату, заробила достатньо щоб більше не працювати 10-15 років що лишились до пенсії. Наявність статків зафіксована в декларації що подавалась при звільненні з держслужби що подавалась в НАЗК, який декларацію прийняв та зауважень немає. Чому така людина має через п'ять-десять років ще ось видумувати на вимогу фінмону? Декларація НАЗК їх вже задовольняє, а людина просто живе у своє задоволення весь цей час витрачаючи власні накопичення. Система фінмону в нас дуже не досконала і не враховує массу питань. Вона налаштована лише на шаблон коли людина лише працює усе своє життя до смерті безперервно сплачуючи податки. Будь яке відхилення від шаблону - і система збоїть. Причому не на користь людини