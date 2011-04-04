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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Нед 19 бер, 2023 09:57
keep написав: flysoulfly написав:
половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет.
а чем банки обосновывают отказ документам за 10+ лет??
Типу ви вже за цей час що минув мали б проїсти (або простати) ці кошти. Взагалі логіка фінмону дуже не досконала. Наприклад людина мала білу зарплату, заробила достатньо щоб більше не працювати 10-15 років що лишились до пенсії. Наявність статків зафіксована в декларації що подавалась при звільненні з держслужби що подавалась в НАЗК, який декларацію прийняв та зауважень немає. Чому така людина має через п'ять-десять років ще ось видумувати на вимогу фінмону? Декларація НАЗК їх вже задовольняє, а людина просто живе у своє задоволення весь цей час витрачаючи власні накопичення. Система фінмону в нас дуже не досконала і не враховує массу питань. Вона налаштована лише на шаблон коли людина лише працює усе своє життя до смерті безперервно сплачуючи податки. Будь яке відхилення від шаблону - і система збоїть. Причому не на користь людини
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Alien
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Додано: Нед 19 бер, 2023 12:02
keep написав: flysoulfly написав:
половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет.
а чем банки обосновывают отказ документам за 10+ лет??
Тем же, чем отказ от документов старше двух лет (это Приват): "У нас так принято. Можете со своими деньгами пойти в другой банк, где у финмона другие правила".
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moveton
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Додано: Нед 19 бер, 2023 15:46
keep написав:
интересно хватит ли финмону долговой расписки
(не договора позыки) ?? конечно дополнительно к договору (например продажи квартиры) от моего позыкодавця...
нотариально не заверенной?
- нет.
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flysoulfly
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Додано: Нед 19 бер, 2023 15:56
Alien написав:
Система фінмону в нас
налаштована лише на шаблон, коли людина лише працює усе своє життя до смерті безперервно сплачуючи податки.
Будь яке відхилення від шаблону - і система збоїть. Причому не на користь людини
да, это один из атавизмов казарменного "сталинизма-социализма",
как и та же - по своей сути "социалистская"- гетманцевщина.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 15:59
moveton написав: keep написав: flysoulfly написав:
половина - соизволит взглянуть только на договора за последние 10 лет.
а чем банки обосновывают отказ документам за 10+ лет??
Тем же, чем отказ от документов старше двух лет (это Приват)
: "У нас так принято. Можете со своими деньгами пойти в другой банк, где у финмона другие правила".
Ооо! даже двух лет!
Давненько я не был в госПривате. И не хочется.
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Додано: Нед 19 бер, 2023 21:02
flysoulfly написав: keep написав:
интересно хватит ли финмону долговой расписки
(не договора позыки) ?? конечно дополнительно к договору (например продажи квартиры) от моего позыкодавця...
нотариально не заверенной?
- нет.
а прикладывать декларацию того, кто вам занял в долг не надо? ) откуда они у вашего кредитора? заработал? унаследовал? выиграл в лотерею? )
получается черные деньги можно дать в долг и для взявшего их в долг они становятся белыми? )
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Додано: Нед 19 бер, 2023 22:20
IMPRINTER написав: flysoulfly написав: keep написав:
интересно хватит ли финмону долговой расписки
(не договора позыки) ?? конечно дополнительно к договору (например продажи квартиры) от моего позыкодавця...
нотариально не заверенной?
- нет.
а прикладывать декларацию того, кто вам занял в долг не надо? ) откуда они у вашего кредитора? заработал? унаследовал? выиграл в лотерею? )
получается черные деньги можно дать в долг и для взявшего их в долг они становятся белыми? )
Вважається, що позичальник уже провів моніторинг
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