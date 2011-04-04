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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:48
интересно, а будут ли вопросы у финмона если мой должник (нотариально заверенная расписка) продает свою недвижку (копия договора продажи) и возвращает мне долг??
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keep
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:08
keep написав:
интересно, а будут ли вопросы у финмона если мой должник (нотариально заверенная расписка) продает свою недвижку (копия договора продажи) и возвращает мне долг??
есть підозрада, шо не захочет финмон разбираться в юридических тонкостях
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flysoulfly
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:13
klug написав:
а ще цікавіше, якщо я позичив по 400к у 50 осіб і прийшов з такими "джерелами".
і я саме про це:
умовно 666 позик у фізосіб по умовно 399999,99 грн.
=профіт ? (щось сумнівно)
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Додано: Пон 20 бер, 2023 12:21
flysoulfly написав: keep написав:
интересно, а будут ли вопросы у финмона если мой должник (нотариально заверенная расписка) продает свою недвижку (копия договора продажи) и возвращает мне долг??
есть підозрада, шо не захочет финмон разбираться в юридических тонкостях
т.е. забракует? это ж тот же вариант с позыкой, только наоборот, но какая разница кто кому позычае/отдает - квартира всеравно не моя. Раз юристы говорят что с чужой квартирой можно подтвердить - значит не зря это пишут.
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