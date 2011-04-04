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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1658165916601661

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 11:48

Re: Байки про банки і не тільки....

интересно, а будут ли вопросы у финмона если мой должник (нотариально заверенная расписка) продает свою недвижку (копия договора продажи) и возвращает мне долг?? :)
keep
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:08

  keep написав:интересно, а будут ли вопросы у финмона если мой должник (нотариально заверенная расписка) продает свою недвижку (копия договора продажи) и возвращает мне долг?? :)

есть підозрада, шо не захочет финмон разбираться в юридических тонкостях
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:13

  klug написав: а ще цікавіше, якщо я позичив по 400к у 50 осіб і прийшов з такими "джерелами".
і я саме про це:
умовно 666 позик у фізосіб по умовно 399999,99 грн.
=профіт ? (щось сумнівно)
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 12:21

  flysoulfly написав:
  keep написав:интересно, а будут ли вопросы у финмона если мой должник (нотариально заверенная расписка) продает свою недвижку (копия договора продажи) и возвращает мне долг?? :)

есть підозрада, шо не захочет финмон разбираться в юридических тонкостях

т.е. забракует? это ж тот же вариант с позыкой, только наоборот, но какая разница кто кому позычае/отдает - квартира всеравно не моя. Раз юристы говорят что с чужой квартирой можно подтвердить - значит не зря это пишут.
keep
 
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Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 14:09

  keep написав:т.е. забракует?

Ніхто не знає - залежить від фінмону самої банки.

  keep написав:это ж тот же вариант с позыкой, только наоборот, но какая разница кто кому позычае/отдает - квартира всеравно не моя.

Не те саме: коли Вам повертають, може виникнути питання чи мали Ви змогу позичити таку суму, особливо якщо згідно з анектою Ви ̶Ю̶В̶Т̶ безробітний та бездомний. Коли Вам позичають - це вже питання до позикодавця, чому він вирішив, що Ви йому зможете щось повернути. Тим більше, Ви ж не спускаєте ці кошти на настоянку глоду, а несете до банку, тобто вони не зникають.

  keep написав:Раз юристы говорят что с чужой квартирой можно подтвердить - значит не зря это пишут.

Нотаріус теж є суб'єктом первинного моніторингу - йому треба прикрити чимось свою дупу. Необхідний ступінь надійності такого прикриття кожен оцінює самостійно. Цілком ймовірно, що нагляд за нотаріусами відрізняється від нагляду за банками.
klug
 
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  #<1 ... 1658165916601661
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