Додано: Пон 20 бер, 2023 16:30

ihorsic написав: Цікава тема по фінмону особливо в розрізі валютних каруселей. Хто вже стикався з цим безпосередньо? Фінмон яких банків найзлючій??? Цікава тема по фінмону особливо в розрізі валютних каруселей. Хто вже стикався з цим безпосередньо? Фінмон яких банків найзлючій???

На мій погляд якраз каруселі задумані так щоб клієнти не наступати на граблі фінмону. Власне кажучи якщо у вас в анкеті не написано що ви безробітний безхатченко, то занесення один раз на місяць 100к готівкою для подальшого розміщення на депозит це достатньо нормальна операція. І навіть якщо вона повторюється щомісячно вона мало збуджує фінмон. Хоча тут теж можуть бути виключення. Подейкують що Восток попереджає своїх клієнтів що після 4 "каклєти" на п'ятому колі будуть вимагати доки. Мабуть стрьомно нести "каклєти" часто до пумба - щоправда в нього курси такі, що не думаю, що він дуже популярний серед карусельщиків. Також хтось обмовився що Райф щось таке теж натякав про доки при досягненні певного рівня - втім підтверджень про безпрєдєлічання з боку "коняк" якось інформації більше не було. Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта