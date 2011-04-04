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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 бер, 2023 11:48
Re: Байки про банки і не тільки....
интересно, а будут ли вопросы у финмона если мой должник (нотариально заверенная расписка) продает свою недвижку (копия договора продажи) и возвращает мне долг??
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:08
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:13
Додано: Пон 20 бер, 2023 12:21
т.е. забракует? это ж тот же вариант с позыкой, только наоборот, но какая разница кто кому позычае/отдает - квартира всеравно не моя. Раз юристы говорят что с чужой квартирой можно подтвердить - значит не зря это пишут.
Додано: Пон 20 бер, 2023 14:09
Ніхто не знає - залежить від фінмону самої банки.
Не те саме: коли Вам повертають, може виникнути питання чи мали Ви змогу позичити таку суму, особливо якщо згідно з анектою Ви ̶Ю̶В̶Т̶ безробітний та бездомний. Коли Вам позичають - це вже питання до позикодавця, чому він вирішив, що Ви йому зможете щось повернути. Тим більше, Ви ж не спускаєте ці кошти на настоянку глоду, а несете до банку, тобто вони не зникають.
Нотаріус теж є суб'єктом первинного моніторингу - йому треба прикрити чимось свою дупу. Необхідний ступінь надійності такого прикриття кожен оцінює самостійно. Цілком ймовірно, що нагляд за нотаріусами відрізняється від нагляду за банками.
Додано: Пон 20 бер, 2023 15:48
Додано: Пон 20 бер, 2023 16:18
Re: Байки про банки і не тільки....
Цікава тема по фінмону особливо в розрізі валютних каруселей. Хто вже стикався з цим безпосередньо? Фінмон яких банків найзлючій???
Додано: Пон 20 бер, 2023 16:30
На мій погляд якраз каруселі задумані так щоб клієнти не наступати на граблі фінмону. Власне кажучи якщо у вас в анкеті не написано що ви безробітний безхатченко, то занесення один раз на місяць 100к готівкою для подальшого розміщення на депозит це достатньо нормальна операція. І навіть якщо вона повторюється щомісячно вона мало збуджує фінмон. Хоча тут теж можуть бути виключення. Подейкують що Восток попереджає своїх клієнтів що після 4 "каклєти" на п'ятому колі будуть вимагати доки. Мабуть стрьомно нести "каклєти" часто до пумба - щоправда в нього курси такі, що не думаю, що він дуже популярний серед карусельщиків. Також хтось обмовився що Райф щось таке теж натякав про доки при досягненні певного рівня - втім підтверджень про безпрєдєлічання з боку "коняк" якось інформації більше не було. Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта
Додано: Пон 20 бер, 2023 16:44
а какая разница? на 400, нет, на 600 хотя бы у всех приличных должен быть конфирм, первая встреча - относите, конфирмите, и с банком завязываете
самый ебануты пока что у Форварда, туда ему и дорога
Додано: Пон 20 бер, 2023 16:52
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