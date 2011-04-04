якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 бер, 2023 16:59
Re: Байки про банки і не тільки....
якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?
Додано: Пон 20 бер, 2023 17:09
Шикааарна гілка гине
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Я вірю, шо ви її розкочегарите
Зараз переглядають цей форум: emeta, vkladchiik і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|