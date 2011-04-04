RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1659166016611662

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Alien написав:Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта
якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?
otshelnick1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 13.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:09

  otshelnick1 написав:
  Alien написав:Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта
якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?

Шикааарна гілка гине
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Я вірю, шо ви її розкочегарите :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3823
З нами з: 05.05.21
Подякував: 258 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:44

  otshelnick1 написав:якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?

Скажем так, из почти десятка банков, куда я недавно заходил новым клиентом именно для того создания конверт-депо, никто от моих денег не отказывался. Рядом была толпа таких же жаждущих, которые обычно и про конверт вчера услышали. Что удивительного, что клиент заходит в банк для выгодного небольшого депо?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3065
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 323 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:45

  otshelnick1 написав:
  Alien написав:Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта
якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?

Безумовно відповідь на ваше питання залежить від анкети клієнта, яку він підписав у банку... Але для пересічного громадянина захід з нуля в банк з одночасним занесенням 100к на старті хоч готівкою, хоч переказом збудження фінмону думаю не викличе в принципі.
Alien
 
Повідомлень: 1623
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 443 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:49

  moveton написав:из почти десятка банков, куда я недавно заходил новым клиентом именно для того создания конверт-депо, никто от моих денег не отказывался. Рядом была толпа таких же жаждущих,
вас в банках боятся.
вы ж толпой ходите
flysoulfly
 
Повідомлень: 1807
З нами з: 13.01.09
Подякував: 754 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Райф мені натякав на доки. Причому вони сумують операції і не за календарний рік а за рік обслуговування...
ihorsic
 
Повідомлень: 859
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:24

  ihorsic написав:Райф мені натякав на доки. Причому вони сумують операції і не за календарний рік а за рік обслуговування...
мне сказали: "после 1млн за год обслуживания
(но всего оборотов :?: или только поступлений нал+безнал)
flysoulfly
 
Повідомлень: 1807
З нами з: 13.01.09
Подякував: 754 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1659166016611662
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Evgeny і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 243545
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 100830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 31519
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
izibank (2373)
20.03.2023 18:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.