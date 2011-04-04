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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 20 бер, 2023 16:59
Alien написав:
Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта
якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:09
otshelnick1 написав: Alien написав:
Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта
якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?
Шикааарна гілка гинеФінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Я вірю, шо ви її розкочегарите
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:44
otshelnick1 написав:
якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?
Скажем так, из почти десятка банков, куда я недавно заходил новым клиентом именно для того создания конверт-депо, никто от моих денег не отказывался. Рядом была толпа таких же жаждущих, которые обычно и про конверт вчера услышали. Что удивительного, что клиент заходит в банк для выгодного небольшого депо?
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:45
otshelnick1 написав: Alien написав:
Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта
якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?
Безумовно відповідь на ваше питання залежить від анкети клієнта, яку він підписав у банку... Але для пересічного громадянина захід з нуля в банк з одночасним занесенням 100к на старті хоч готівкою, хоч переказом збудження фінмону думаю не викличе в принципі.
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Додано: Пон 20 бер, 2023 17:49
moveton написав:
из почти десятка банков, куда я недавно заходил новым клиентом именно для того создания конверт-депо, никто от моих денег не отказывался. Рядом была толпа
таких же жаждущих,
вас в банках боятся.
вы ж толпой ходите
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Додано: Пон 20 бер, 2023 18:20
Райф мені натякав на доки. Причому вони сумують операції і не за календарний рік а за рік обслуговування...
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Додано: Пон 20 бер, 2023 18:24
ihorsic написав:
Райф мені натякав на доки. Причому вони сумують операції і не за календарний рік а за рік обслуговування...
мне сказали: "после 1млн за год обслуживания
(но всего оборотов
или только поступлений нал+безнал)
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