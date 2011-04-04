RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Ринок банківських послуг
/
Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1659166016611662

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 16:59

Re: Байки про банки і не тільки....

  Alien написав:Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта
якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?
otshelnick1
Аватар користувача
 
Повідомлень: 35
З нами з: 13.10.22
Подякував: 2 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:09

  otshelnick1 написав:
  Alien написав:Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта
якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?

Шикааарна гілка гине
Фінмоніторинг фізосіб у банках по-новому (після 1.09.17)
Я вірю, шо ви її розкочегарите :wink:
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3824
З нами з: 05.05.21
Подякував: 259 раз.
Подякували: 703 раз.
 
Профіль
1
9
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:44

  otshelnick1 написав:якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?

Скажем так, из почти десятка банков, куда я недавно заходил новым клиентом именно для того создания конверт-депо, никто от моих денег не отказывался. Рядом была толпа таких же жаждущих, которые обычно и про конверт вчера услышали. Что удивительного, что клиент заходит в банк для выгодного небольшого депо?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3073
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:45

  otshelnick1 написав:
  Alien написав:Решта банків "блюдуть" фінмоновське законодавство згідно якого 100к на місяць не є предметом обов'язкового фінмону, якщо тільки ці операції не відносяться до відверто не типових для конкретного клієнта
якщо новий клієнт відкриває депо онлайн в межах 100к (джерело коштів - переказ з карти іншого банку), це типова операція?

Безумовно відповідь на ваше питання залежить від анкети клієнта, яку він підписав у банку... Але для пересічного громадянина захід з нуля в банк з одночасним занесенням 100к на старті хоч готівкою, хоч переказом збудження фінмону думаю не викличе в принципі.
Alien
 
Повідомлень: 1625
З нами з: 12.01.20
Подякував: 54 раз.
Подякували: 444 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 17:49

  moveton написав:из почти десятка банков, куда я недавно заходил новым клиентом именно для того создания конверт-депо, никто от моих денег не отказывался. Рядом была толпа таких же жаждущих,
вас в банках боятся.
вы ж толпой ходите
flysoulfly
 
Повідомлень: 1815
З нами з: 13.01.09
Подякував: 756 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:20

Re: Байки про банки і не тільки....

Райф мені натякав на доки. Причому вони сумують операції і не за календарний рік а за рік обслуговування...
ihorsic
 
Повідомлень: 859
З нами з: 07.04.10
Подякував: 36 раз.
Подякували: 44 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 18:24

  ihorsic написав:Райф мені натякав на доки. Причому вони сумують операції і не за календарний рік а за рік обслуговування...
мне сказали: "после 1млн за год обслуживания
(но всего оборотов :?: или только поступлений нал+безнал)
flysoulfly
 
Повідомлень: 1815
З нами з: 13.01.09
Подякував: 756 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:18

  Alien написав: Райф щось таке теж натякав про доки при досягненні певного рівня
да, еще и при больше 400к наличного пополнения в месяц - они тоже будут требовать доки
flysoulfly
 
Повідомлень: 1815
З нами з: 13.01.09
Подякував: 756 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:25

  flysoulfly написав:да, еще и при больше 400к наличного пополнения в месяц - они тоже будут требовать доки

Это, вроде как, золотой стандарт. Не только в Райфе. Моня меня тоже о таком предупреждал. Причём посмотрел на мои доки, сказал, что ладно, приняты, но если я буду пополнять через А-банк, то ещё и А-банк с меня скорее всего попросит.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3073
З нами з: 23.03.18
Подякував: 15 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 20 бер, 2023 19:46

  moveton написав:Это, вроде как, золотой стандарт. Не только в Райфе.
зато за свыше 150К(нал+безнал)пополн./мес. в Укрсибе
flysoulfly
 
Повідомлень: 1815
З нами з: 13.01.09
Подякував: 756 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1659166016611662
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kostya777, lloydbanksua, moveton і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банки з підмоченою репутацією. Антирейтинг 1 ... 24, 25, 26
wolt450 » Пон 04 кві, 2011 18:22
253 243545
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
Имеют ли право банки на конфискацию имущества? 1 ... 4, 5, 6
Anonymous » Сер 11 кві, 2012 14:31
50 100830
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 лис, 2017 12:18
Stringer
Банки збільшують пільговий період за кредитними картками (до 1, 2
R2 » П'ят 27 тра, 2016 11:42
18 31519
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 10 лют, 2017 13:45
alex66food

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.