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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1660166116621663

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:19

Коминбанк скоро на выход?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:12

Re: Байки про банки і не тільки....

І чого це ви так вирішили?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:22

  Vadim_ написав:Коминбанк скоро на выход?

Вначале Мотор, а потом будем думать про др. А Мотор думаю, как только начнут выплаты клиентам Айбокса. Они там начнутся с конца апреля. Значит потом Мотор, месяц на списки. Получается сл. летом кто то...
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