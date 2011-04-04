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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 бер, 2023 11:19
Коминбанк скоро на выход?
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Vadim_
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Додано: Вів 21 бер, 2023 12:12
І чого це ви так вирішили?
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ihorsic
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Додано: Вів 21 бер, 2023 12:22
Vadim_ написав:
Коминбанк скоро на выход?
Вначале Мотор, а потом будем думать про др. А Мотор думаю, как только начнут выплаты клиентам Айбокса. Они там начнутся с конца апреля. Значит потом Мотор, месяц на списки. Получается сл. летом кто то...
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