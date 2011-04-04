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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 бер, 2023 12:12
Re: Байки про банки і не тільки....
І чого це ви так вирішили?
Додано: Вів 21 бер, 2023 12:22
Додано: Вів 21 бер, 2023 12:41
Це вам так здається чи ви маєте інсайдерської інформацію? Річ у тім що з мотором особо нікуди поспішати. Він в гемблінгу не замазаний, суттєвих проблем з платоспроможністю не має, в банк ввели представника держави, власник суттєво обмежений у здатності впливати на банк ще з жовтня - якби хотіли давно могли прибрати з ринку. Тому мені здається що його ліквідація може бути і не на часі. Разом з тим якщо ще є банки "по вуха у гемблінгу або міскодінгу" то їх можуть показово в компанію до айбоксу відправити. Тому тут будь які здогадки не працюють - якщо немає достовірної інсайдерської інформації треба чекати офіційних повідомлень.
Додано: Вів 21 бер, 2023 12:53
Нормально с банком всё, ничего не угрожает пока во всяком случае
Акции Мотор-Сичи ушли в распоряжение Минобороны Украины
Предприятие завалено госзаказами
Додано: Вів 21 бер, 2023 13:04
emeta при усій повазі - усе нормально з Мотор Січю це не тотожність усе нормально з Мотор банком. Писали що зарплатний проект Мотор Січі з Мотор банку перевели в ПУМБ. З більшістю рахунками підприємства та його сателітів могли вдіяти так само. Якщо це дійсно так - то банк може дуже легко і швидко втратити ту ресурсну базу та ті коміси за рахунок яких він існував.
В тому що Січ буде існувати й надалі не сумніваюсь. На рахунок банку такої впевненості не маю
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