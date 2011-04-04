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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1660166116621663

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 11:19

Коминбанк скоро на выход?
Vadim_
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:12

Re: Байки про банки і не тільки....

І чого це ви так вирішили?
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:22

  Vadim_ написав:Коминбанк скоро на выход?

Вначале Мотор, а потом будем думать про др. А Мотор думаю, как только начнут выплаты клиентам Айбокса. Они там начнутся с конца апреля. Значит потом Мотор, месяц на списки. Получается сл. летом кто то...
220468
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:41

  220468 написав:
  Vadim_ написав:Коминбанк скоро на выход?

Вначале Мотор, а потом будем думать про др. А Мотор думаю, как только начнут выплаты клиентам Айбокса. Они там начнутся с конца апреля. Значит потом Мотор, месяц на списки. Получается сл. летом кто то...

Це вам так здається чи ви маєте інсайдерської інформацію? Річ у тім що з мотором особо нікуди поспішати. Він в гемблінгу не замазаний, суттєвих проблем з платоспроможністю не має, в банк ввели представника держави, власник суттєво обмежений у здатності впливати на банк ще з жовтня - якби хотіли давно могли прибрати з ринку. Тому мені здається що його ліквідація може бути і не на часі. Разом з тим якщо ще є банки "по вуха у гемблінгу або міскодінгу" то їх можуть показово в компанію до айбоксу відправити. Тому тут будь які здогадки не працюють - якщо немає достовірної інсайдерської інформації треба чекати офіційних повідомлень.
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 12:53

Нормально с банком всё, ничего не угрожает пока во всяком случае
Акции Мотор-Сичи ушли в распоряжение Минобороны Украины
Предприятие завалено госзаказами
emeta
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:04

emeta при усій повазі - усе нормально з Мотор Січю це не тотожність усе нормально з Мотор банком. Писали що зарплатний проект Мотор Січі з Мотор банку перевели в ПУМБ. З більшістю рахунками підприємства та його сателітів могли вдіяти так само. Якщо це дійсно так - то банк може дуже легко і швидко втратити ту ресурсну базу та ті коміси за рахунок яких він існував.
В тому що Січ буде існувати й надалі не сумніваюсь. На рахунок банку такої впевненості не маю
Alien
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 13:11

Завод и банк - 2 разные структуры.
220468
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 19:41

Vadim_ ви це на повному серйозі? хто розуміє елементарні речі, як кредитний рейтинг ААА - такого не напише.
AVolkov
 
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 20:03

  AVolkov написав:Vadim_ ви це на повному серйозі? хто розуміє елементарні речі, як кредитний рейтинг ААА - такого не напише.

а вы серьёзно?
яКоробка з рейтингом uaАAА мовчки відправили в сад :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:09

Re: Байки про банки і не тільки....

  Amethyst написав:а вы серьёзно?

самим чесним і чемним виявився форвард, почав відкрито обмеження вводити
, потім взагалі припинив брати депозити на вкладення.
Загалом десь 1,5 млрд гривень на виплати , а що в Айбоксі робиться...
досі рахують.
Goodman
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