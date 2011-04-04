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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:45
Goodman написав: Amethyst написав:
а вы серьёзно?
самим чесним і чемним виявився форвард, почав відкрито обмеження вводити
, потім взагалі припинив брати депозити на вкладення.
Загалом десь 1,5 млрд гривень на виплати , а що в Айбоксі робиться...
досі рахують.
Ну це ж не сам Скунс робив, а за вказівками наглядача від НБУ, що окопався там
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Amethyst
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Додано: Сер 22 бер, 2023 15:13
Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.
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