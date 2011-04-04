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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1661166216631664

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:45

  Goodman написав:
  Amethyst написав:а вы серьёзно?

самим чесним і чемним виявився форвард, почав відкрито обмеження вводити
, потім взагалі припинив брати депозити на вкладення.
Загалом десь 1,5 млрд гривень на виплати , а що в Айбоксі робиться...
досі рахують.

Ну це ж не сам Скунс робив, а за вказівками наглядача від НБУ, що окопався там :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:13

Відкриття рах віддалено через ID-карту

Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.
Doda
 
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