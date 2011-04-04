Ну це ж не сам Скунс робив, а за вказівками наглядача від НБУ, що окопався там
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:45
Ну це ж не сам Скунс робив, а за вказівками наглядача від НБУ, що окопався там
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:13
Відкриття рах віддалено через ID-карту
Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:50
Кредитный рейтинг - зависит только от жадности конторы, которая этот рейтинг рисует.
Если занести ей побольше - то и ua@@@ нарисуют.
Потому то и стрёмные банки переходят в помоечные кредитконторы.
Для получения нормального рейтинга, относительно занедорого
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:17
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