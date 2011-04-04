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самим чесним і чемним виявився форвард, почав відкрито обмеження вводити , потім взагалі припинив брати депозити на вкладення. Загалом десь 1,5 млрд гривень на виплати , а що в Айбоксі робиться... досі рахують.
Ну це ж не сам Скунс робив, а за вказівками наглядача від НБУ, що окопався там
AVolkov написав:хто розуміє елементарні речі, як кредитний рейтинг ААА - такого не напише.
Кредитный рейтинг - зависит только от жадности конторы, которая этот рейтинг рисует. Если занести ей побольше - то и ua@@@ нарисуют. Потому то и стрёмные банки переходят в помоечные кредитконторы. Для получения нормального рейтинга, относительно занедорого
moveton написав:Ну и самое интересное: давно ли Моня позволяет открывать счёт удалённо? Я год назад своей малой открывал и было всё по-старому: пока в точку выдачи с паспортом ножками не сходишь, шиш тебе, а не счёт.
Почти 3 года. Но нужны паспорта нового образца (со старыми могут отправить на очную идентификацию) и интернет для качественной видеосвязи.
"Для того, чтобы воспользоваться таким вариантом идентификации, клиент должен был ранее быть клиентом любого из украинских банков" намекает, что если счёт как раз для того и открывается, чтобы попасть в клиенты украинских банков, оно работать будет плохо
Ну и даже не знаю, куда этот способ заныкали. Год назад просто поставил приложение, прошли регистрацию с ID картой (у молодёжи без вариантов). Уже не помню в каком виде её данные передавали. Но кончилось тем, что приложение, как обычно, позвало за картой в точку выдачи и на этом застряло. Никаких таких слегка лимитированных счетов без посещения точки выдачи не предлагало. Может что и можно через поддержку.
P.S. На https://www.monobank.ua до сих пор написано: "Виберіть доставлення картки працівником банку або заберіть її в найближчій точці видачі. Це безкоштовно" Так что более продвинутые варианты всё ещё только для избранных. Но хоть указано, что и ID карта принимается в виде фотографий.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 22 бер, 2023 23:31, всього редагувалось 1 раз.