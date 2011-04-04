Додано: Сер 22 бер, 2023 23:24

Bosstone написав: moveton написав: Ну и самое интересное: давно ли Моня позволяет открывать счёт удалённо? Я год назад своей малой открывал и было всё по-старому: пока в точку выдачи с паспортом ножками не сходишь, шиш тебе, а не счёт. Ну и самое интересное: давно ли Моня позволяет открывать счёт удалённо? Я год назад своей малой открывал и было всё по-старому: пока в точку выдачи с паспортом ножками не сходишь, шиш тебе, а не счёт.

Почти 3 года. Но нужны паспорта нового образца (со старыми могут отправить на очную идентификацию) и интернет для качественной видеосвязи. 3 года. Но нужны паспорта нового образца (со старыми могут отправить на очную идентификацию) и интернет для качественной видеосвязи.

"Для того, чтобы воспользоваться таким вариантом идентификации, клиент должен был ранее быть клиентом любого из украинских банков" намекает, что если счёт как раз для того и открывается, чтобы попасть в клиенты украинских банков, оно работать будет плохоНу и даже не знаю, куда этот способ заныкали. Год назад просто поставил приложение, прошли регистрацию с ID картой (у молодёжи без вариантов). Уже не помню в каком виде её данные передавали. Но кончилось тем, что приложение, как обычно, позвало за картой в точку выдачи и на этом застряло. Никаких таких слегка лимитированных счетов без посещения точки выдачи не предлагало. Может что и можно через поддержку.P.S. Надо сих пор написано: "Виберіть доставлення картки працівником банку або заберіть її в найближчій точці видачі. Це безкоштовно" Так что более продвинутые варианты всё ещё только для избранных. Но хоть указано, что и ID карта принимается в виде фотографий.