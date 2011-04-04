Ну це ж не сам Скунс робив, а за вказівками наглядача від НБУ, що окопався там
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Вів 21 бер, 2023 21:45
Ну це ж не сам Скунс робив, а за вказівками наглядача від НБУ, що окопався там
Додано: Сер 22 бер, 2023 15:13
Відкриття рах віддалено через ID-карту
Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.
Додано: Сер 22 бер, 2023 18:50
Кредитный рейтинг - зависит только от жадности конторы, которая этот рейтинг рисует.
Если занести ей побольше - то и ua@@@ нарисуют.
Потому то и стрёмные банки переходят в помоечные кредитконторы.
Для получения нормального рейтинга, относительно занедорого
Додано: Сер 22 бер, 2023 21:17
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:20
Додано: Сер 22 бер, 2023 22:38
Как я понимаю, тут ключевые слова были "через ID-карту" и при этом без Дии. Я вот не уверен, что Моня ID-карту примет в виде фотографий.
Ну и самое интересное: давно ли Моня позволяет открывать счёт удалённо? Я год назад своей малой открывал и было всё по-старому: пока в точку выдачи с паспортом ножками не сходишь, шиш тебе, а не счёт.
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:14
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:24
"Для того, чтобы воспользоваться таким вариантом идентификации, клиент должен был ранее быть клиентом любого из украинских банков" намекает, что если счёт как раз для того и открывается, чтобы попасть в клиенты украинских банков, оно работать будет плохо
Ну и даже не знаю, куда этот способ заныкали. Год назад просто поставил приложение, прошли регистрацию с ID картой (у молодёжи без вариантов). Уже не помню в каком виде её данные передавали. Но кончилось тем, что приложение, как обычно, позвало за картой в точку выдачи и на этом застряло. Никаких таких слегка лимитированных счетов без посещения точки выдачи не предлагало. Может что и можно через поддержку.
P.S. На
Востаннє редагувалось moveton в Сер 22 бер, 2023 23:31, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:25
Re: Байки про банки і не тільки....
В Варусі карти моні на касі продаються.....
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:44
І...? Людині ж не шматок пластику потрібен був а рахунок відкритий. Я перед самою війною намагався матусі, якій 80+ відкрити дистанційно є-допомогу. Пенсійна картка в неї була в банку що підтримує банкАйДі (але не випускав карток є-допомоги) - тому зареєструвати в Дії зміг. А от випуск є-допомоги так і не осилили - обидва банки де намагались - ізя і моня - в підсумку сказали тільки її особиста присутність в точці видачі карток - а везти її взимку з села до міста, коли навколо ковід - вирішили що ковідна тисяча того не варта...
Так я до чого веду - тоді в процесі реєстрації підтримка Моні сама запропонувала таке - вони вислали Новою поштою безкоштовний пластик, а вже після його отримання буцімто через підтримку були згодні провести ідентифікацію матінки та відкрити відповідні рахунка. Пластик ми тоді отримали, а коли справа дійшла до ідентифікації відповіли, що нас неправильно проконсультували - пенсіонерам одна дорога - лише в пункти видачі для повної ідентифікації особисто. А картка так і лишилась. Матінка пізніше кілька разів вже під час війни все перепитувала: "То що ж з тією карткою робити тепер?" Складно людині, що народилась у 30х роках минулого сторіччя зрозуміти як же це так - вони ж самі картку прислали, вона ж грошей вартує, то як же її у хазяйстві тепер використовувать
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