Додано: Сер 22 бер, 2023 23:44

ihorsic написав: Я год назад своей малой открывал и было всё по-старому: пока в точку выдачи с паспортом ножками не сходишь, шиш тебе, а не счёт.



В Варусі карти моні на касі продаються..... В Варусі карти моні на касі продаються.....

І...? Людині ж не шматок пластику потрібен був а рахунок відкритий. Я перед самою війною намагався матусі, якій 80+ відкрити дистанційно є-допомогу. Пенсійна картка в неї була в банку що підтримує банкАйДі (але не випускав карток є-допомоги) - тому зареєструвати в Дії зміг. А от випуск є-допомоги так і не осилили - обидва банки де намагались - ізя і моня - в підсумку сказали тільки її особиста присутність в точці видачі карток - а везти її взимку з села до міста, коли навколо ковід - вирішили що ковідна тисяча того не варта...Так я до чого веду - тоді в процесі реєстрації підтримка Моні сама запропонувала таке - вони вислали Новою поштою безкоштовний пластик, а вже після його отримання буцімто через підтримку були згодні провести ідентифікацію матінки та відкрити відповідні рахунка. Пластик ми тоді отримали, а коли справа дійшла до ідентифікації відповіли, що нас неправильно проконсультували - пенсіонерам одна дорога - лише в пункти видачі для повної ідентифікації особисто. А картка так і лишилась. Матінка пізніше кілька разів вже під час війни все перепитувала: "То що ж з тією карткою робити тепер?" Складно людині, що народилась у 30х роках минулого сторіччя зрозуміти як же це так - вони ж самі картку прислали, вона ж грошей вартує, то як же її у хазяйстві тепер використовувать