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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1662166316641665>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Вів 21 бер, 2023 21:45

  Goodman написав:
  Amethyst написав:а вы серьёзно?

самим чесним і чемним виявився форвард, почав відкрито обмеження вводити
, потім взагалі припинив брати депозити на вкладення.
Загалом десь 1,5 млрд гривень на виплати , а що в Айбоксі робиться...
досі рахують.

Ну це ж не сам Скунс робив, а за вказівками наглядача від НБУ, що окопався там :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 15:13

Відкриття рах віддалено через ID-карту

Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.
Doda
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 18:50

  AVolkov написав:хто розуміє елементарні речі, як кредитний рейтинг ААА - такого не напише.

Кредитный рейтинг - зависит только от жадности конторы, которая этот рейтинг рисует.
Если занести ей побольше - то и ua@@@ нарисуют.
Потому то и стрёмные банки переходят в помоечные кредитконторы.
Для получения нормального рейтинга, относительно занедорого
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 21:17

  Vadim_ написав:Коминбанк скоро на выход?

Сумніваюся щоб були об'єктивні причини. Просто галас навколо IBOX ганяється, а хтось вирішив скористатися ситуацією і напаскудити конкуренту.
ksu
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:20

  Doda написав:Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.

monobank.ua за оформление по пригласительной ссылке от действующего клиента дают бонус от 30 до 100 гривен
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 22:38

  Bosstone написав:
  Doda написав:Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.

monobank.ua за оформление по пригласительной ссылке от действующего клиента дают бонус от 30 до 100 гривен

Как я понимаю, тут ключевые слова были "через ID-карту" и при этом без Дии. Я вот не уверен, что Моня ID-карту примет в виде фотографий.

Ну и самое интересное: давно ли Моня позволяет открывать счёт удалённо? Я год назад своей малой открывал и было всё по-старому: пока в точку выдачи с паспортом ножками не сходишь, шиш тебе, а не счёт.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:14

  moveton написав:
  Doda написав:Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.

Как я понимаю, тут ключевые слова были "через ID-карту" и при этом без Дии. Я вот не уверен, что Моня ID-карту примет в виде фотографий.

Ну и самое интересное: давно ли Моня позволяет открывать счёт удалённо? Я год назад своей малой открывал и было всё по-старому: пока в точку выдачи с паспортом ножками не сходишь, шиш тебе, а не счёт.

Почти 3 года. Но нужны паспорта нового образца (со старыми сложнее процедура) и интернет для качественной видеосвязи.
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:24

  Bosstone написав:
  moveton написав:Ну и самое интересное: давно ли Моня позволяет открывать счёт удалённо? Я год назад своей малой открывал и было всё по-старому: пока в точку выдачи с паспортом ножками не сходишь, шиш тебе, а не счёт.

Почти 3 года. Но нужны паспорта нового образца (со старыми могут отправить на очную идентификацию) и интернет для качественной видеосвязи.

"Для того, чтобы воспользоваться таким вариантом идентификации, клиент должен был ранее быть клиентом любого из украинских банков" намекает, что если счёт как раз для того и открывается, чтобы попасть в клиенты украинских банков, оно работать будет плохо :P

Ну и даже не знаю, куда этот способ заныкали. Год назад просто поставил приложение, прошли регистрацию с ID картой (у молодёжи без вариантов). Уже не помню в каком виде её данные передавали. Но кончилось тем, что приложение, как обычно, позвало за картой в точку выдачи и на этом застряло. Никаких таких слегка лимитированных счетов без посещения точки выдачи не предлагало. Может что и можно через поддержку.

P.S. На https://www.monobank.ua до сих пор написано: "Виберіть доставлення картки працівником банку або заберіть її в найближчій точці видачі. Це безкоштовно" Так что более продвинутые варианты всё ещё только для избранных. Но хоть указано, что и ID карта принимается в виде фотографий.
Востаннє редагувалось moveton в Сер 22 бер, 2023 23:31, всього редагувалось 1 раз.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:25

Re: Байки про банки і не тільки....

Я год назад своей малой открывал и было всё по-старому: пока в точку выдачи с паспортом ножками не сходишь, шиш тебе, а не счёт.


В Варусі карти моні на касі продаються.....
ihorsic
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:44

  ihorsic написав:
Я год назад своей малой открывал и было всё по-старому: пока в точку выдачи с паспортом ножками не сходишь, шиш тебе, а не счёт.


В Варусі карти моні на касі продаються.....

І...? Людині ж не шматок пластику потрібен був а рахунок відкритий. Я перед самою війною намагався матусі, якій 80+ відкрити дистанційно є-допомогу. Пенсійна картка в неї була в банку що підтримує банкАйДі (але не випускав карток є-допомоги) - тому зареєструвати в Дії зміг. А от випуск є-допомоги так і не осилили - обидва банки де намагались - ізя і моня - в підсумку сказали тільки її особиста присутність в точці видачі карток - а везти її взимку з села до міста, коли навколо ковід - вирішили що ковідна тисяча того не варта...
Так я до чого веду - тоді в процесі реєстрації підтримка Моні сама запропонувала таке - вони вислали Новою поштою безкоштовний пластик, а вже після його отримання буцімто через підтримку були згодні провести ідентифікацію матінки та відкрити відповідні рахунка. Пластик ми тоді отримали, а коли справа дійшла до ідентифікації відповіли, що нас неправильно проконсультували - пенсіонерам одна дорога - лише в пункти видачі для повної ідентифікації особисто. А картка так і лишилась. Матінка пізніше кілька разів вже під час війни все перепитувала: "То що ж з тією карткою робити тепер?" Складно людині, що народилась у 30х роках минулого сторіччя зрозуміти як же це так - вони ж самі картку прислали, вона ж грошей вартує, то як же її у хазяйстві тепер використовувать :?: ;)
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