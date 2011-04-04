Я віддалено відкривала пакет White від Сенс банку у грудні 2022. І не змогла підтвердити через дію . Тому мені по відео чату відкрили.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 22 бер, 2023 23:48
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:40
Дякую всім за поради. Рахунок в банку потрібен сину (16 років), щоб активувати потім BankID і встановити Дію. Пластик не потрібен. Можливості отримати фізично карту немає (перебуває за кордоном). Інший спосіб активації Дії через NFC видає помилку.
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Это для упрощенной идентификации, а для полной дальше написано, что "достаточно написать в поддержку для организации видеозвонка (это займет не больше 5 минут)".
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:53
Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Все ж не слід узагальнювати, що всі пенсіонери не готові до дистанційного обслуговування. Проблема може виникнути у тих, у кого є лише паспорт старого зразка.
Просто треба розуміти, що документи сучасного зразка (в т.ч. закордонний або посвідка на проживання) мають ступінь захисту, який дозволяє користуватись додатковими перевагами. Документи старого зразка цих переваг позбавлені, до них вимоги вище.
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