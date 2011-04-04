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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1662166316641665

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:48

  Doda написав:Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.


Я віддалено відкривала пакет White від Сенс банку у грудні 2022. І не змогла підтвердити через дію :oops: . Тому мені по відео чату відкрили.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:40

  Doda написав:Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.

Дякую всім за поради. Рахунок в банку потрібен сину (16 років), щоб активувати потім BankID і встановити Дію. Пластик не потрібен. Можливості отримати фізично карту немає (перебуває за кордоном). Інший спосіб активації Дії через NFC видає помилку.
Doda
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:"Для того, чтобы воспользоваться таким вариантом идентификации, клиент должен был ранее быть клиентом любого из украинских банков" намекает, что если счёт как раз для того и открывается, чтобы попасть в клиенты украинских банков, оно работать будет плохо :P
Это для упрощенной идентификации, а для полной дальше написано, что "достаточно написать в поддержку для организации видеозвонка (это займет не больше 5 минут)".
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:53

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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  Alien написав:пенсіонерам одна дорога - лише в пункти видачі для повної ідентифікації особисто

Все ж не слід узагальнювати, що всі пенсіонери не готові до дистанційного обслуговування. Проблема може виникнути у тих, у кого є лише паспорт старого зразка.
Просто треба розуміти, що документи сучасного зразка (в т.ч. закордонний або посвідка на проживання) мають ступінь захисту, який дозволяє користуватись додатковими перевагами. Документи старого зразка цих переваг позбавлені, до них вимоги вище.
Bosstone
 
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