Я віддалено відкривала пакет White від Сенс банку у грудні 2022. І не змогла підтвердити через дію . Тому мені по відео чату відкрили.
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Додано: Сер 22 бер, 2023 23:48
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:40
Дякую всім за поради. Рахунок в банку потрібен сину (16 років), щоб активувати потім BankID і встановити Дію. Пластик не потрібен. Можливості отримати фізично карту немає (перебуває за кордоном). Інший спосіб активації Дії через NFC видає помилку.
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:53
Re: Байки про банки і не тільки....
Это для упрощенной идентификации, а для полной дальше написано, что "достаточно написать в поддержку для организации видеозвонка (это займет не больше 5 минут)".
Додано: Чет 23 бер, 2023 12:53
Шановні форумчани, нагадуємо, що відкрилась
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:27
Re: Байки про банки і не тільки....
Все ж не слід узагальнювати, що всі пенсіонери не готові до дистанційного обслуговування. Проблема може виникнути у тих, у кого є лише паспорт старого зразка.
Просто треба розуміти, що документи сучасного зразка (в т.ч. закордонний або посвідка на проживання) мають ступінь захисту, який дозволяє користуватись додатковими перевагами. Документи старого зразка цих переваг позбавлені, до них вимоги вище.
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:46
НБУ тут цікавинку підкинув
увага на який банк він згадує
наступний?...
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:53
Bosstone Ви безперечно праві зі своїм уточненням взагалі. Втім я описував конкретний випадок і писав що дія відкривалась по банкАйДі. Мабуть якщо ви так прискіпливо відноситесь до формулювань то могли б зрозуміти що така реєстрація була обумовлена якраз відсутністю біометричних документів. Інша очевидність - думаю не погрішу проти істини якщо скажу, що серед пенсіонерів (особливо 80+) кількість власників біометричних настільки не велика що як кажуть статистики "знаходиться на рівні статистичної похибки". Тому ваше уточнення як в тому анекдоті про юриста "настільки точне, що абсолютно марне"
Додано: Чет 23 бер, 2023 13:58
Правильна відповідь: на той на який у НБУ буде наточений зуб і готуються документи на виведення з ринку. Приведене вами посилання до цього не має жодного значення. Той факт що якийсь з банків є учасником будь якої платіжної системи, реєстрацію якої скасовано не робить його автоматично порушником будь чого. Треба таки факти що він здійснював якісь операції з порушенням чинних норм. Ні про що подібне у прес релізі НБУ мова не йшла
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