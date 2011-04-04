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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1663166416651666>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 22 бер, 2023 23:48

  Doda написав:Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.


Я віддалено відкривала пакет White від Сенс банку у грудні 2022. І не змогла підтвердити через дію :oops: . Тому мені по відео чату відкрили.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:40

  Doda написав:Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.

Дякую всім за поради. Рахунок в банку потрібен сину (16 років), щоб активувати потім BankID і встановити Дію. Пластик не потрібен. Можливості отримати фізично карту немає (перебуває за кордоном). Інший спосіб активації Дії через NFC видає помилку.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:53

Re: Байки про банки і не тільки....

  moveton написав:"Для того, чтобы воспользоваться таким вариантом идентификации, клиент должен был ранее быть клиентом любого из украинских банков" намекает, что если счёт как раз для того и открывается, чтобы попасть в клиенты украинских банков, оно работать будет плохо :P
Это для упрощенной идентификации, а для полной дальше написано, что "достаточно написать в поддержку для организации видеозвонка (это займет не больше 5 минут)".
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 12:53

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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:27

Re: Байки про банки і не тільки....

  Alien написав:пенсіонерам одна дорога - лише в пункти видачі для повної ідентифікації особисто

Все ж не слід узагальнювати, що всі пенсіонери не готові до дистанційного обслуговування. Проблема може виникнути у тих, у кого є лише паспорт старого зразка.
Просто треба розуміти, що документи сучасного зразка (в т.ч. закордонний або посвідка на проживання) мають ступінь захисту, який дозволяє користуватись додатковими перевагами. Документи старого зразка цих переваг позбавлені, до них вимоги вище.
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:46

НБУ тут цікавинку підкинув

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... istemi-leo

увага на який банк він згадує
наступний?...
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:53

Bosstone Ви безперечно праві зі своїм уточненням взагалі. Втім я описував конкретний випадок і писав що дія відкривалась по банкАйДі. Мабуть якщо ви так прискіпливо відноситесь до формулювань то могли б зрозуміти що така реєстрація була обумовлена якраз відсутністю біометричних документів. Інша очевидність - думаю не погрішу проти істини якщо скажу, що серед пенсіонерів (особливо 80+) кількість власників біометричних настільки не велика що як кажуть статистики "знаходиться на рівні статистичної похибки". Тому ваше уточнення як в тому анекдоті про юриста "настільки точне, що абсолютно марне" :)
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 13:58

  greenozon написав:НБУ тут цікавинку підкинув

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... istemi-leo

увага на який банк він згадує
наступний?...

Правильна відповідь: на той на який у НБУ буде наточений зуб і готуються документи на виведення з ринку. Приведене вами посилання до цього не має жодного значення. Той факт що якийсь з банків є учасником будь якої платіжної системи, реєстрацію якої скасовано не робить його автоматично порушником будь чого. Треба таки факти що він здійснював якісь операції з порушенням чинних норм. Ні про що подібне у прес релізі НБУ мова не йшла
Alien
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 16:58

  Doda написав:
  Doda написав:Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.

Дякую всім за поради. Рахунок в банку потрібен сину (16 років), щоб активувати потім BankID і встановити Дію. Пластик не потрібен. Можливості отримати фізично карту немає (перебуває за кордоном). Інший спосіб активації Дії через NFC видає помилку.

Думаю, что пробовать надо. Изя и Спорт, Сеня, Укргаз, Приват там недавно хвастался - эти все поддерживают полное онлайн открытие. Скорее всего и ID карту примут в виде не только из Дии, но и фотографии, но тут не попробуешь, не узнаешь. Может и с Моней получится.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 18:32

  Alien написав:
  greenozon написав:НБУ тут цікавинку підкинув

https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsion ... istemi-leo

увага на який банк він згадує
наступний?...

Правильна відповідь: на той на який у НБУ буде наточений зуб і готуються документи на виведення з ринку. Приведене вами посилання до цього не має жодного значення. Той факт що якийсь з банків є учасником будь якої платіжної системи, реєстрацію якої скасовано не робить його автоматично порушником будь чого. Треба таки факти що він здійснював якісь операції з порушенням чинних норм. Ні про що подібне у прес релізі НБУ мова не йшла


із вашого посту аж тхне заангажованістю,
працювали там що так болісно? чи підсипають пару копійчин щоб відбілювали? :)
жоден інший банк не був зв'язаний із цим ЮО, зауважу
greenozon
 
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