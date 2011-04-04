|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Чет 23 бер, 2023 19:05
greenozon все набагато простіше - ви намагаючись натягнути "сову на глобус" написали відверту маячню. Спробував вам в доступній формі це показати. Бачу не вийшло. Ну то таке. Собаки гавкають караван йде
Додано: Суб 25 бер, 2023 11:44
ну теж порівняли *** з пальцем - всі розуміють, що прикрили черговий схематоз алігарху за дуже переконливим проханням союзників. вічно цей фарс із заплющуванням очей на такі речі тривати не міг
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:04
так теж можна, але тоді є і певний бекграунд щодо такого банку, відгуки, "сарафан", поступово з'являються проблеми, показники фінансові змінюються, про це починають журналісти профільні писати (не в "жовтій" пресі) - а тут нічого, крім спроби накидати на вентилятор
Додано: Суб 25 бер, 2023 12:28
Доброго дня всем! Кто-то платит сейчас кэшбек по Укрпоште? Кто знает какой там мсс?
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор
|