Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
greenozon все набагато простіше - ви намагаючись натягнути "сову на глобус" написали відверту маячню. Спробував вам в доступній формі це показати. Бачу не вийшло. Ну то таке. Собаки гавкають караван йде
AVolkov написав:хто розуміє елементарні речі, як кредитний рейтинг ААА - такого не напише.
Кредитный рейтинг - зависит только от жадности конторы, которая этот рейтинг рисует. Если занести ей побольше - то и ua@@@ нарисуют. Потому то и стрёмные банки переходят в помоечные кредитконторы. Для получения нормального рейтинга, относительно занедорого
так теж можна, але тоді є і певний бекграунд щодо такого банку, відгуки, "сарафан", поступово з'являються проблеми, показники фінансові змінюються, про це починають журналісти профільні писати (не в "жовтій" пресі) - а тут нічого, крім спроби накидати на вентилятор
Навигатор написав:Доброго дня всем! Кто-то платит сейчас кэшбек по Укрпоште? Кто знает какой там мсс?
МСС 9402 - як і повинно бути. А кешбек? Наскільки я пам'ятаю цей МСС практично завжди у виключеннях. Разово, на місяць колись давали на них БВР, покійний нині форвард, може хто ще... втім вже давненько нічим таким ніхто не балував