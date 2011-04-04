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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1663166416651666

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Чет 23 бер, 2023 19:05

greenozon все набагато простіше - ви намагаючись натягнути "сову на глобус" написали відверту маячню. Спробував вам в доступній формі це показати. Бачу не вийшло. Ну то таке. Собаки гавкають караван йде
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 11:44

  Amethyst написав:
  AVolkov написав:Vadim_ ви це на повному серйозі? хто розуміє елементарні речі, як кредитний рейтинг ААА - такого не напише.

а вы серьёзно?
яКоробка з рейтингом uaАAА мовчки відправили в сад :mrgreen:

ну теж порівняли *** з пальцем - всі розуміють, що прикрили черговий схематоз алігарху за дуже переконливим проханням союзників. вічно цей фарс із заплющуванням очей на такі речі тривати не міг
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:04

  mustbe написав:
  AVolkov написав:хто розуміє елементарні речі, як кредитний рейтинг ААА - такого не напише.

Кредитный рейтинг - зависит только от жадности конторы, которая этот рейтинг рисует.
Если занести ей побольше - то и ua@@@ нарисуют.
Потому то и стрёмные банки переходят в помоечные кредитконторы.
Для получения нормального рейтинга, относительно занедорого

так теж можна, але тоді є і певний бекграунд щодо такого банку, відгуки, "сарафан", поступово з'являються проблеми, показники фінансові змінюються, про це починають журналісти профільні писати (не в "жовтій" пресі) - а тут нічого, крім спроби накидати на вентилятор
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 12:28

Доброго дня всем! Кто-то платит сейчас кэшбек по Укрпоште? Кто знает какой там мсс?
Навигатор
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 13:09

  Навигатор написав:Доброго дня всем! Кто-то платит сейчас кэшбек по Укрпоште? Кто знает какой там мсс?

МСС 9402 - як і повинно бути. А кешбек? Наскільки я пам'ятаю цей МСС практично завжди у виключеннях. Разово, на місяць колись давали на них БВР, покійний нині форвард, може хто ще... втім вже давненько нічим таким ніхто не балував
Alien
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 19:49

  Навигатор написав:Доброго дня всем! Кто-то платит сейчас кэшбек по Укрпоште? Кто знает какой там мсс?



можливо Кредобанк, карта Правильна новим клієнтам,
там біля 5% буде на витрати до 3000грн перші 6 міс.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 20:28

  Raymond написав:
  Навигатор написав:Доброго дня всем! Кто-то платит сейчас кэшбек по Укрпоште? Кто знает какой там мсс?



можливо Кредобанк, карта Правильна новим клієнтам,
там біля 5% буде на витрати до 3000грн перші 6 міс.


1) кредо
2) ПУМБ золото / УкрСиб золото
3) псевдокеш длинной кредиткой
cohan
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 21:17

cohan
ПУМБ золото - це на Більше? В мене Всеможу - срібло. Щось в мене не так? Як Ваша ласка, поясніть
valya
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Повідомлення Додано: Суб 25 бер, 2023 22:47

  cohan написав:
  Raymond написав:
  Навигатор написав:Доброго дня всем! Кто-то платит сейчас кэшбек по Укрпоште? Кто знает какой там мсс?



можливо Кредобанк, карта Правильна новим клієнтам,
там біля 5% буде на витрати до 3000грн перші 6 міс.


1) кредо
2) ПУМБ золото / УкрСиб золото
3) псевдокеш длинной кредиткой



так він хоче кеш бек, а не якесь там золото чи срібло
Raymond
 
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