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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1664166516661667

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Нед 26 бер, 2023 15:39

  Ой+ написав:Якщо НБУ стимулює гривневі термінові депо під підрослі %, то логічно, що девальвація з інфляцією мали би бути вищі за % ставки. Хоча зараз ситуативно по грн мало того, що і % виріс, так і найкрасивіша укріплюється у рік кролика на 2%/міс, що дає фантастичних 36% у валюті!


поки НБУ дає банкам купляти валюту під депо по фіксованому курсу ви даремно додаєте до відсотків по гривневому депо укріплення гривні на чорному ринку.
чи ви б після закінчення гривневого депо пішли купили на чорному по 38,6 замість на депо по 37,4? не думаю, бо тоді б ви всі відсотки і залишили мінялам. укріплення гривні на каруселі відсутнє.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:09

С 7 апреля НБУ запускает новый продукт, трехмесячные ДС

З метою мінімізації зазначених ризиків Правління Національного банку вирішило з 7 квітня 2023 року скоригувати операційний дизайн монетарної політики шляхом:
запровадження тримісячного депозитного сертифіката (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки. Можливості банків розміщувати кошти в таких ДС залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів. Проведення першого кількісного тендера з розміщення ДС строком до трьох місяців заплановане на 7 квітня 2023 року. Детальні параметри участі банків у зазначеному тендері будуть оголошені банкам до 6 квітня 2023 року. Національний банк планує використовувати цей інструмент щонайменше протягом року;
зниження ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%.


Банки будут получать 25% по таким ДС, на сегодня самое высокое предложение по трехмесячным депозитам у Юнекс банка - 18,25% - налоги = 14,7%

Интересно, станет ли кто-то предлагать 20-21% ?

( на сегодня по овернайтам НБУ платит банкам 23% ) Но это будет до 7 апреля, потом ставка по овернайтам будет снижена до 20%


П.С. Действительно, Аккорд банк сегодня запустил новый продукт.
Депозит "Новые деньги" 3,6 месяцев - 19% ( для военных +1% )
https://accordbank.com.ua/docs/retail/s ... _rates.pdf
Востаннє редагувалось Evgeny в Пон 27 бер, 2023 17:20, всього редагувалось 2 разів.
Evgeny
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 17:13

Evgeny сама висока ставка на 3 місяця вже не у Юнекса а у Аккорда на "нові гроші" 19%. Писали у відповідній гілці
Alien
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 20:39

  valya написав:cohan
ПУМБ золото - це на Більше? В мене Всеможу - срібло. Щось в мене не так? Як Ваша ласка, поясніть


Вы пожлобились на Платину - 100 грн стоит

с другой стороны собирать на ее окупаемость тоже долго: 1360*20 = 27200 грн надо прогнать, но тут уж кому что нужнее
у меня Платины аж три, спасибо Колесу в свое время
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 бер, 2023 20:40

  Raymond написав:
  cohan написав:
  Raymond написав:можливо Кредобанк, карта Правильна новим клієнтам,
там біля 5% буде на витрати до 3000грн перші 6 міс.


1) кредо
2) ПУМБ золото / УкрСиб золото
3) псевдокеш длинной кредиткой


так він хоче кеш бек, а не якесь там золото чи срібло


мусор больше чем ничего (с) недавно в каком-то кине видел, хорошая фраза
cohan
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 07:44

Просветите, плиз...
У Форварда можно было стянуть по Р2Р свою денежку с карты другого банка.
В каких банках с веб-интерфейсом интернет-банкинга сейчас есть такая возможность ?
Философ
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:30

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Повідомлення Додано: Вів 28 бер, 2023 10:39

  Философ написав:Просветите, плиз...
У Форварда можно было стянуть по Р2Р свою денежку с карты другого банка.
В каких банках с веб-интерфейсом интернет-банкинга сейчас есть такая возможность ?
а шо, именно с веб- ?
это теперь уже не стильно не молодьожно
flysoulfly
 
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