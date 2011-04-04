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Ой+ написав:Якщо НБУ стимулює гривневі термінові депо під підрослі %, то логічно, що девальвація з інфляцією мали би бути вищі за % ставки. Хоча зараз ситуативно по грн мало того, що і % виріс, так і найкрасивіша укріплюється у рік кролика на 2%/міс, що дає фантастичних 36% у валюті!
поки НБУ дає банкам купляти валюту під депо по фіксованому курсу ви даремно додаєте до відсотків по гривневому депо укріплення гривні на чорному ринку. чи ви б після закінчення гривневого депо пішли купили на чорному по 38,6 замість на депо по 37,4? не думаю, бо тоді б ви всі відсотки і залишили мінялам. укріплення гривні на каруселі відсутнє.
С 7 апреля НБУ запускает новый продукт, трехмесячные ДС
З метою мінімізації зазначених ризиків Правління Національного банку вирішило з 7 квітня 2023 року скоригувати операційний дизайн монетарної політики шляхом: запровадження тримісячного депозитного сертифіката (ДС) під фіксовану ставку на рівні облікової ставки. Можливості банків розміщувати кошти в таких ДС залежатимуть від обсягів сформованих ними портфелів гривневих депозитів населення з початковим терміном розміщення від трьох місяців, а також від успішності нарощення таких портфелів. Проведення першого кількісного тендера з розміщення ДС строком до трьох місяців заплановане на 7 квітня 2023 року. Детальні параметри участі банків у зазначеному тендері будуть оголошені банкам до 6 квітня 2023 року. Національний банк планує використовувати цей інструмент щонайменше протягом року; зниження ставки за депозитним сертифікатом овернайт до 20%.
Банки будут получать 25% по таким ДС, на сегодня самое высокое предложение по трехмесячным депозитам у Юнекс банка - 18,25% - налоги = 14,7%
Интересно, станет ли кто-то предлагать 20-21% ?
( на сегодня по овернайтам НБУ платит банкам 23% ) Но это будет до 7 апреля, потом ставка по овернайтам будет снижена до 20%
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