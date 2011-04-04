|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 16:20
[url="https://ampbiz.censor.net/news/3408807/natsbank_pozbavyv_prava_golosu_polskyh_aktsioneriv_ideya_banku"]Нацбанк позбавив права голосу польських акціонерів Ідея Банку[/url]
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 715
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 83 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|243611
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|100904
|
|
|18
|31576
|