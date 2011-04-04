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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1665166616671668

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:20

Re: Байки про банки і не тільки....

[url="https://ampbiz.censor.net/news/3408807/natsbank_pozbavyv_prava_golosu_polskyh_aktsioneriv_ideya_banku"]Нацбанк позбавив права голосу польських акціонерів Ідея Банку[/url]
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:28

КЕП

Колеги, підскажіть, чи є ще банки окрім Привату, які своїм клієнтам бескоштовно надають КЕП (Кваліфікований електронний підпис)?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:Банки будут получать 25% по таким ДС

а можна поцікавитись - банки платять податки по цьому продукту? (19.5%) чи там чиста дохідність
2) звідки НБУ генерує кошти на цю (велику) дохідність для банків (і лише для них)
greenozon
 
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