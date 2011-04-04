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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 16:20
Re: Байки про банки і не тільки....
[url="https://ampbiz.censor.net/news/3408807/natsbank_pozbavyv_prava_golosu_polskyh_aktsioneriv_ideya_banku"]Нацбанк позбавив права голосу польських акціонерів Ідея Банку[/url]
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:28
КЕП
Колеги, підскажіть, чи є ще банки окрім Привату, які своїм клієнтам бескоштовно надають КЕП (Кваліфікований електронний підпис)?
Додано: Чет 30 бер, 2023 11:42
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Чет 30 бер, 2023 12:20
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