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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1665166616671668

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: Сер 29 бер, 2023 16:20

Re: Байки про банки і не тільки....

[url="https://ampbiz.censor.net/news/3408807/natsbank_pozbavyv_prava_golosu_polskyh_aktsioneriv_ideya_banku"]Нацбанк позбавив права голосу польських акціонерів Ідея Банку[/url]
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:28

КЕП

Колеги, підскажіть, чи є ще банки окрім Привату, які своїм клієнтам бескоштовно надають КЕП (Кваліфікований електронний підпис)?
serzh
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 11:42

Re: Байки про банки і не тільки....

  Evgeny написав:Банки будут получать 25% по таким ДС

а можна поцікавитись - банки платять податки по цьому продукту? (19.5%) чи там чиста дохідність
2) звідки НБУ генерує кошти на цю (велику) дохідність для банків (і лише для них)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 12:20

  serzh написав:Колеги, підскажіть, чи є ще банки окрім Привату, які своїм клієнтам бескоштовно надають КЕП (Кваліфікований електронний підпис)?

Уточните в УкрСибе, раньше было платно, но потом вроде были изменения.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 13:23

  greenozon написав:
  Evgeny написав:Банки будут получать 25% по таким ДС

а можна поцікавитись - банки платять податки по цьому продукту? (19.5%) чи там чиста дохідність
2) звідки НБУ генерує кошти на цю (велику) дохідність для банків (і лише для них)

Це процентні доходи для банків. Оподаткування банків здійснюється не так як фізичних осіб. Тому 19.5% тут не застосовується точно. За підсумками звітного періоду банки виводять фінансовий результат і платять податок на прибуток з нього.
2) За Законом України "Про Національний банк" НБУ є самостійною структурою з власним балансом. Між іншого він працює в межіх затверджених кошторисів. Зокрема він сплачує %% по залученим коштам, які відносить на свої видатки. Крім того НБУ отримує достатньо великі доходи, які на моїй пам'яті у ХХІ сторіччі завжди перевищували усі його видатки. За підсумками фінансового року перевищення доходів над видатками НБУ перераховує до бюджету (після здійснення обов'язкових відрахувань до відповідних фондів). Тобто якщо Національний банк в поточному періоді припустимо щось зекономить на %% передбачених кошторисом, то він просто в наступному році на відповідну суму здійснить більше поповнення бюджету.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 17:27

  serzh написав:Колеги, підскажіть, чи є ще банки окрім Привату, які своїм клієнтам бескоштовно надають КЕП (Кваліфікований електронний підпис)?

Ощадбанк через чатбот. В налоговую по нему пустило.
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Повідомлення Додано: Чет 30 бер, 2023 21:38

  Doda написав:Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.

Дію через НФС там є нюанс - потрібно ИД-картку з чіпом тримати на телефоні поки він не зчитає - здається пара хвилин. якщо прикласти і забрати, то помилка.
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