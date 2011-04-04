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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Сер 29 бер, 2023 16:20
[url="https://ampbiz.censor.net/news/3408807/natsbank_pozbavyv_prava_golosu_polskyh_aktsioneriv_ideya_banku"]Нацбанк позбавив права голосу польських акціонерів Ідея Банку[/url]
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Додано: Чет 30 бер, 2023 11:28
Колеги, підскажіть, чи є ще банки окрім Привату, які своїм клієнтам бескоштовно надають КЕП (Кваліфікований електронний підпис)?
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serzh
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Додано: Чет 30 бер, 2023 11:42
Evgeny написав:
Банки будут получать 25% по таким ДС
а можна поцікавитись - банки платять податки по цьому продукту? (19.5%) чи там чиста дохідність
2) звідки НБУ генерує кошти на цю (велику) дохідність для банків (і лише для них)
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greenozon
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Додано: Чет 30 бер, 2023 12:20
serzh написав:
Колеги, підскажіть, чи є ще банки окрім Привату, які своїм клієнтам бескоштовно надають КЕП (Кваліфікований електронний підпис)?
Уточните в УкрСибе, раньше было платно, но потом вроде были изменения.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 13:23
greenozon написав: Evgeny написав:
Банки будут получать 25% по таким ДС
а можна поцікавитись - банки платять податки по цьому продукту? (19.5%) чи там чиста дохідність
2) звідки НБУ генерує кошти на цю (велику) дохідність для банків (і лише для них)
Це процентні доходи для банків. Оподаткування банків здійснюється не так як фізичних осіб. Тому 19.5% тут не застосовується точно. За підсумками звітного періоду банки виводять фінансовий результат і платять податок на прибуток з нього.
2) За Законом України "Про Національний банк" НБУ є самостійною структурою з власним балансом. Між іншого він працює в межіх затверджених кошторисів. Зокрема він сплачує %% по залученим коштам, які відносить на свої видатки. Крім того НБУ отримує достатньо великі доходи, які на моїй пам'яті у ХХІ сторіччі завжди перевищували усі його видатки. За підсумками фінансового року перевищення доходів над видатками НБУ перераховує до бюджету (після здійснення обов'язкових відрахувань до відповідних фондів). Тобто якщо Національний банк в поточному періоді припустимо щось зекономить на %% передбачених кошторисом, то він просто в наступному році на відповідну суму здійснить більше поповнення бюджету.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 17:27
serzh написав:
Колеги, підскажіть, чи є ще банки окрім Привату, які своїм клієнтам бескоштовно надають КЕП (Кваліфікований електронний підпис)?
Ощадбанк через чатбот. В налоговую по нему пустило.
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Додано: Чет 30 бер, 2023 21:38
Doda написав:
Чи можна відкрити рахунок сину (16 років) віддалено в якомусь банку через ID-карту. Щоб потім йому встановити Дію. Встановити Дію через NFC не вдається.
Дію через НФС там є нюанс - потрібно ИД-картку з чіпом тримати на телефоні поки він не зчитає - здається пара хвилин. якщо прикласти і забрати, то помилка.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:33
Панове, а підкажіть, коли банк банкротиться, а у банку депозит на рік, з виплатою в кінці строку. А пройшло тільки пів року. Чи виплатять хоч якісь відсотки? Чи лише тіло депозиту? І виявиться, що гроші півроку дарма лежали?
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:40
1finanсier написав:
Панове, а підкажіть, коли банк банкротиться, а у банку депозит на рік, з виплатою в кінці строку. А пройшло тільки пів року. Чи виплатять хоч якісь відсотки? Чи лише тіло депозиту? І виявиться, що гроші півроку дарма лежали?
Выплатят
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:46
1finanсier написав:
Панове, а підкажіть, коли банк банкротиться, а у банку депозит на рік, з виплатою в кінці строку. А пройшло тільки пів року. Чи виплатять хоч якісь відсотки? Чи лише тіло депозиту? І виявиться, що гроші півроку дарма лежали?
Не виявиться. Отримаєте відсотки нараховані до дня введення ТА.
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