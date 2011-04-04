Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:47
Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:31
Свіжий огляд депо-ставок (великі банки)
із цікавого - Приват пішов в ріст (грн)
Укрсиб дуже дивна ставка $ на 3 міс
PS враховуючи нововведення НБУ щодо ДС - очікую подальший ріст ставок (від 3 міс)
Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:06
Аккорд 19% интереснее 😉
Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:09
Шановнi, будьте уважними!
Банківська система України у ніч із 31бер на 1кві 2023р. переходитиме на систему електронних платежів НБУ нового покоління – СЕП 4.0 та запровадить міжнародні стандарти ISO 20022 для операцій в нац. валюті та в цілодобовому режимі 24/7.
НБУ впроваджує стандарт ISO 20022 лише для платежів IBAN–IBAN, тож зміни не стосуються операцій з банк. картками та цінними паперами, торгових і конверсійних операцій.
Рекомендується виконати усі важливі платежі та операції у гривні до 17:00 31бер. Після виконання переходу на СЕП 4.0 усієї БСУ очікується певний період стабілізації (можливо кілька тижнів).
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