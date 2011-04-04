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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1667166816691670>

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:47

  1finanсier написав:Панове, а підкажіть, коли банк банкротиться, а у банку депозит на рік, з виплатою в кінці строку. А пройшло тільки пів року. Чи виплатять хоч якісь відсотки? Чи лише тіло депозиту? І виявиться, що гроші півроку дарма лежали?

Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:31

Свіжий огляд депо-ставок (великі банки)
із цікавого - Приват пішов в ріст (грн)
Укрсиб дуже дивна ставка $ на 3 міс

https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... i-29032023

PS враховуючи нововведення НБУ щодо ДС - очікую подальший ріст ставок (від 3 міс)
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:06

  greenozon написав:https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... i-29032023
із цікавого - Приват пішов в ріст (грн)
Аккорд 19% интереснее 😉
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:09

Шановнi, будьте уважними!

Банківська система України у ніч із 31бер на 1кві 2023р. переходитиме на систему електронних платежів НБУ нового покоління – СЕП 4.0 та запровадить міжнародні стандарти ISO 20022 для операцій в нац. валюті та в цілодобовому режимі 24/7.

НБУ впроваджує стандарт ISO 20022 лише для платежів IBAN–IBAN, тож зміни не стосуються операцій з банк. картками та цінними паперами, торгових і конверсійних операцій.

Рекомендується виконати усі важливі платежі та операції у гривні до 17:00 31бер. Після виконання переходу на СЕП 4.0 усієї БСУ очікується певний період стабілізації (можливо кілька тижнів).

https://bank.gov.ua/ua/news/all/perehid ... -2023-roku
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:41

  FinTech написав:
  greenozon написав:https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... i-29032023
із цікавого - Приват пішов в ріст (грн)
Аккорд 19% интереснее 😉


Коллеги порекомендуйте сколько в Аккорд можно заносить 200 или 600?
Me-Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:17

  Me-Sir написав:
  FinTech написав:
  greenozon написав:https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... i-29032023
із цікавого - Приват пішов в ріст (грн)
Аккорд 19% интереснее 😉


Коллеги порекомендуйте сколько в Аккорд можно заносить 200 или 600?


На Ваше усмотрение.
На время военного положения + 3мес после по вкладам гарантируется фондом не меньше 600к.

Только не забывайте об ограничениях - свыше 400к в мес со справкой о доходах.
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:21

Re: Байки про банки і не тільки....

А если я занес больше 600к во время военного положения, а банк накроется после него и +3 мес. сколько вернут?
andreyiskra
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:23

Re: Байки про банки і не тільки....

  andreyiskra написав:осле него и +3 мес. сколько вернут?

400тис
chipmunk
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:26

Re: Байки про банки і не тільки....

Аккорд 450 тыс за 2 дня вчера и сегодня. Все по безналу полет нормальный ;)
Me-Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:28

Re: Байки про банки і не тільки....

  FinTech написав:На время военного положения + 3мес после по вкладам гарантируется фондом не меньше 600к.

На время военного положения + 3мес после вклады гарантируются в полном объеме.
Через 3 месяца после отмены военного положения гарантируемая сумма будет 600К.
  andreyiskra написав:А если я занес больше 600к во время военного положения, а банк накроется после него и +3 мес. сколько вернут?

600К

200К - сумма из далекого прошлого. Про нее можно забыть.
Заносить можно в любой банк 600К, но для полной защиты от потерь лучше чуть меньше, чтобы сумма вклада с процентами не превысила 600К
Сибарит
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