Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 08:47
Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 09:31
Свіжий огляд депо-ставок (великі банки)
із цікавого - Приват пішов в ріст (грн)
Укрсиб дуже дивна ставка $ на 3 міс
PS враховуючи нововведення НБУ щодо ДС - очікую подальший ріст ставок (від 3 міс)
Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:06
Аккорд 19% интереснее 😉
Додано: П'ят 31 бер, 2023 10:09
Шановнi, будьте уважними!
Банківська система України у ніч із 31бер на 1кві 2023р. переходитиме на систему електронних платежів НБУ нового покоління – СЕП 4.0 та запровадить міжнародні стандарти ISO 20022 для операцій в нац. валюті та в цілодобовому режимі 24/7.
НБУ впроваджує стандарт ISO 20022 лише для платежів IBAN–IBAN, тож зміни не стосуються операцій з банк. картками та цінними паперами, торгових і конверсійних операцій.
Рекомендується виконати усі важливі платежі та операції у гривні до 17:00 31бер. Після виконання переходу на СЕП 4.0 усієї БСУ очікується певний період стабілізації (можливо кілька тижнів).
Додано: П'ят 31 бер, 2023 12:41
Коллеги порекомендуйте сколько в Аккорд можно заносить 200 или 600?
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:17
На Ваше усмотрение.
На время военного положения + 3мес после по вкладам гарантируется фондом не меньше 600к.
Только не забывайте об ограничениях - свыше 400к в мес со справкой о доходах.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:21
Re: Байки про банки і не тільки....
А если я занес больше 600к во время военного положения, а банк накроется после него и +3 мес. сколько вернут?
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:23
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:26
Re: Байки про банки і не тільки....
Аккорд 450 тыс за 2 дня вчера и сегодня. Все по безналу полет нормальный
Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:28
Re: Байки про банки і не тільки....
На время военного положения + 3мес после вклады гарантируются в полном объеме.
Через 3 месяца после отмены военного положения гарантируемая сумма будет 600К.
600К
200К - сумма из далекого прошлого. Про нее можно забыть.
Заносить можно в любой банк 600К, но для полной защиты от потерь лучше чуть меньше, чтобы сумма вклада с процентами не превысила 600К
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