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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1667166816691670

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 13:32

andreyiskra
https://www.fg.gov.ua/articles/19-kosht ... ondom.html

З 13 квітня 2022 року, дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», ПРОТЯГОМ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ТА ТРЬОХ МІСЯЦІВ З ДНЯ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ ЧИ СКАСУВАННЯ ФОНД ВІДШКОДОВУЄ КОЖНОМУ ВКЛАДНИКУ БАНКУ КОШТИ В ПОВНОМУ РОЗМІРІ ВКЛАДУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДСОТКИ, НАРАХОВАНІ СТАНОМ НА КІНЕЦЬ ДНЯ, ЩО ПЕРЕДУЄ ДНЮ ПОЧАТКУ ВИВЕДЕННЯ БАНКУ З РИНКУ.

Ця норма поширюється на банки, рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії щодо яких, були прийняті після 13 квітня 2022 року протягом дії воєнного стану та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.

Після завершення тримісячного періоду з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантуватиме відшкодовування коштів в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 600 тисяч гривень, незалежно від кількості рахунків в одному банку.
Me-Sir
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:10

  FinTech написав:
  greenozon написав:https://minfin.com.ua/ua/deposits/artic ... i-29032023
із цікавого - Приват пішов в ріст (грн)
Аккорд 19% интереснее 😉




1) если на 3 мес., то получается 4.75% грязными - 20%(налох)= 3.8% чистыми, тогда
возьмем к примеру банк Львов (на 10м месте по курсу карусели) , получится в валюте 0.575% грязными или 0.46 % чистыми! При курсе, что есть на сегодняшний день, который очень присел, а значит есть больше шанс на рост $, чем его падение, так как он уже упал достаточно)

2)депозит у вас в валюте!

3)если уверены, что евро будет расти дальше против доллара, тогда евро будет еще более выгоден, но через 3 мес. может быть и такое , что евро снова упадет к доллару, поэтому конверт доллар именно сейчас мне кажется выгоднее чем евро.
Востаннє редагувалось Raymond в П'ят 31 бер, 2023 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:20

  Raymond написав:не особо выгодно!
1) если на 3 мес., то получается 4.75% грязными - 20%(налох)= 3.8% чистыми, тогда
возьмем к примеру банк Львов (на 10м месте по курсу карусели) , получится в валюте 6.91% грязными или 5.56% чистыми!


Забавно вы сравниваете годовые % в валюте и месячные % гривне
Напомнило, как банки предлагают кредит наличными и при этом называют секундные, минутные, часовые.. процентные ставки
Востаннє редагувалось emeta в П'ят 31 бер, 2023 14:30, всього редагувалось 2 разів.
emeta
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:21

  FinTech написав:
  1finanсier написав:Панове, а підкажіть, коли банк банкротиться, а у банку депозит на рік, з виплатою в кінці строку. А пройшло тільки пів року. Чи виплатять хоч якісь відсотки? Чи лише тіло депозиту? І виявиться, що гроші півроку дарма лежали?

Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Нараховані, але не виплачені - не відшкодовує. Так що в кого в кінці залишуться з носом.
AndriyQ
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:29

Re: Байки про банки і не тільки....

  emeta написав:% гривне


да, перепутал, вообщем тогда 19% гривнах выгоднее если не будет сильной девальвации,
тогда вопрос ,
что кто выбирает, валюту под 6-10% годовых грязными или гривну под 19% годовых грязными?
Raymond
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 14:32

  AndriyQ написав:
  FinTech написав:
  1finanсier написав:Панове, а підкажіть, коли банк банкротиться, а у банку депозит на рік, з виплатою в кінці строку. А пройшло тільки пів року. Чи виплатять хоч якісь відсотки? Чи лише тіло депозиту? І виявиться, що гроші півроку дарма лежали?

Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.

Нараховані, але не виплачені - не відшкодовує. Так що в кого в кінці залишуться з носом.

Ви щось не те пишете. "Нараховані і вже виплачені %%" - дійсно не відшкодовуються. Адже вони виплачені. А ось "нараховані, але не виплачені %%" - якраз фонд чудово відшкодовує. Як писали више усі "нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку"
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:01

Raymond Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:02

  Сибарит написав:
  FinTech написав:На время военного положения + 3мес после по вкладам гарантируется фондом не меньше 600к.
На время военного положения + 3мес после вклады гарантируются в полном объеме.
Через 3 месяца после отмены военного положения гарантируемая сумма будет 600К.
  andreyiskra написав:А если я занес больше 600к во время военного положения, а банк накроется после него и +3 мес. сколько вернут?

600К
Заносить можно в любой банк 600К, но для полной защиты от потерь лучше чуть меньше, чтобы сумма вклада с процентами не превысила 600К

Если без привязки к конкретному вопросу, а в целом и дружить с пунктуацией во избежание путаницы:
1) воен.полож. + 3мес после его отмены = 100% (>600к)
2) после периода 1) = 600к* (не меньше)

*гарант.сумма может измениться после отмены воен.полож.
FinTech
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