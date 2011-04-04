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З 13 квітня 2022 року, дня набрання чинності Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення стабільності системи гарантування вкладів фізичних осіб», ПРОТЯГОМ ДІЇ ВОЄННОГО СТАНУ В УКРАЇНІ ТА ТРЬОХ МІСЯЦІВ З ДНЯ ЙОГО ПРИПИНЕННЯ ЧИ СКАСУВАННЯ ФОНД ВІДШКОДОВУЄ КОЖНОМУ ВКЛАДНИКУ БАНКУ КОШТИ В ПОВНОМУ РОЗМІРІ ВКЛАДУ, ВКЛЮЧАЮЧИ ВІДСОТКИ, НАРАХОВАНІ СТАНОМ НА КІНЕЦЬ ДНЯ, ЩО ПЕРЕДУЄ ДНЮ ПОЧАТКУ ВИВЕДЕННЯ БАНКУ З РИНКУ.
Ця норма поширюється на банки, рішення про віднесення до категорії неплатоспроможних або про відкликання банківської ліцензії щодо яких, були прийняті після 13 квітня 2022 року протягом дії воєнного стану та трьох місяців з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні.
Після завершення тримісячного періоду з дня припинення чи скасування воєнного стану в Україні Фонд гарантуватиме відшкодовування коштів в розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення Фондом банку з ринку, але не більше 600 тисяч гривень, незалежно від кількості рахунків в одному банку.
1) если на 3 мес., то получается 4.75% грязными - 20%(налох)= 3.8% чистыми, тогда возьмем к примеру банк Львов (на 10м месте по курсу карусели) , получится в валюте 0.575% грязными или 0.46 % чистыми! При курсе, что есть на сегодняшний день, который очень присел, а значит есть больше шанс на рост $, чем его падение, так как он уже упал достаточно)
2)депозит у вас в валюте!
3)если уверены, что евро будет расти дальше против доллара, тогда евро будет еще более выгоден, но через 3 мес. может быть и такое , что евро снова упадет к доллару, поэтому конверт доллар именно сейчас мне кажется выгоднее чем евро.
Востаннє редагувалось Raymond в П'ят 31 бер, 2023 14:32, всього редагувалось 1 раз.
Raymond написав:не особо выгодно! 1) если на 3 мес., то получается 4.75% грязными - 20%(налох)= 3.8% чистыми, тогда возьмем к примеру банк Львов (на 10м месте по курсу карусели) , получится в валюте 6.91% грязными или 5.56% чистыми!
Забавно вы сравниваете годовые % в валюте и месячные % гривне Напомнило, как банки предлагают кредит наличными и при этом называют секундные, минутные, часовые.. процентные ставки
Востаннє редагувалось emeta в П'ят 31 бер, 2023 14:30, всього редагувалось 2 разів.
1finanсier написав:Панове, а підкажіть, коли банк банкротиться, а у банку депозит на рік, з виплатою в кінці строку. А пройшло тільки пів року. Чи виплатять хоч якісь відсотки? Чи лише тіло депозиту? І виявиться, що гроші півроку дарма лежали?
Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
Нараховані, але не виплачені - не відшкодовує. Так що в кого в кінці залишуться з носом.
1finanсier написав:Панове, а підкажіть, коли банк банкротиться, а у банку депозит на рік, з виплатою в кінці строку. А пройшло тільки пів року. Чи виплатять хоч якісь відсотки? Чи лише тіло депозиту? І виявиться, що гроші півроку дарма лежали?
Фонд гарантування вкладів відшкодовує кожному вкладнику банку кошти в повному розмірі вкладу, включаючи відсотки, нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку.
Нараховані, але не виплачені - не відшкодовує. Так що в кого в кінці залишуться з носом.
Ви щось не те пишете. "Нараховані і вже виплачені %%" - дійсно не відшкодовуються. Адже вони виплачені. А ось "нараховані, але не виплачені %%" - якраз фонд чудово відшкодовує. Як писали више усі "нараховані станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку"