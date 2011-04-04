|
|
Байки про банки і не тільки....
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:45
Вадимка написав:Raymond
Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?
Цифра больше 😆
М - магия или маркетинг делает свое дело!
-
FinTech
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 01.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:46
moveton написав: Вадимка написав:Raymond
Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?
А точно есть ли такие облигации на три месяца? Потому что я вижу самые короткие с эффективной возможностью выше с погашением в конце ноября. А это уже несколько очково.
Проскакивают! Нуна ловить. Щас на Дие и ИКУ шото есть подобное
Но по оближкам есть своя пугалка -- ролловер, типа пролонгация погашения
-
Amethyst
-
-
- Повідомлень: 3903
- З нами з: 05.05.21
- Подякував: 268 раз.
- Подякували: 727 раз.
-
- Профіль
-
1
9
Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:36
попадаются
moveton написав: Вадимка написав:
Raymond Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?
А точно есть ли такие облигации на тримесяца? Потому что я вижу самые короткие с эффективной возможностью выше с погашением в конце ноября. А это уже несколько очково.
18%
-
FinTech
-
-
- Повідомлень: 134
- З нами з: 01.10.22
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 32 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|253
|243617
|
Пон 22 бер, 2021 20:04
Успіх
|
|50
|100910
|
|
|18
|31583
|