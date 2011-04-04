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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1668166916701671

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 181
Більше десяти
12%
22
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 181
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:45

  Вадимка написав:Raymond Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?

Цифра больше 😆
М - магия или маркетинг делает свое дело!
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:46

  moveton написав:
  Вадимка написав:Raymond Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?

А точно есть ли такие облигации на три месяца? Потому что я вижу самые короткие с эффективной возможностью выше с погашением в конце ноября. А это уже несколько очково.

Проскакивают! Нуна ловить. Щас на Дие и ИКУ шото есть подобное
Но по оближкам есть своя пугалка -- ролловер, типа пролонгация погашения :mrgreen:
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Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:36

  moveton написав:
  Вадимка написав:Raymond Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?
А точно есть ли такие облигации на тримесяца? Потому что я вижу самые короткие с эффективной возможностью выше с погашением в конце ноября. А это уже несколько очково.
попадаются18%
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