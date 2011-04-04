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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:45
Вадимка написав:Raymond
Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?
Цифра больше 😆
М - магия или маркетинг делает свое дело!
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 15:46
moveton написав: Вадимка написав:Raymond
Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?
А точно есть ли такие облигации на три месяца? Потому что я вижу самые короткие с эффективной возможностью выше с погашением в конце ноября. А это уже несколько очково.
Проскакивают! Нуна ловить. Щас на Дие и ИКУ шото есть подобное
Но по оближкам есть своя пугалка -- ролловер, типа пролонгация погашения
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 16:36
попадаются
moveton написав: Вадимка написав:
Raymond Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?
А точно есть ли такие облигации на тримесяца? Потому что я вижу самые короткие с эффективной возможностью выше с погашением в конце ноября. А это уже несколько очково.
18%
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:34
FinTech Все равно больше и нет риска,что банк накроется.
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Вадимка
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:36
Вадимка написав:FinTech
Все равно больше и нет риска,что банк накроется.
роллллллловер
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:52
Вадимка написав:FinTech
Все равно больше и нет риска,что банк накроется.
Если сравнивать облигации 18% и депо 19%, то конечно же выгоднее первые.
Депо за вычетом налогов получится 15,3%.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 17:54
FinTech написав:
попадаются
moveton написав: Вадимка написав:
Raymond Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?
А точно есть ли такие облигации на тримесяца? Потому что я вижу самые короткие с эффективной возможностью выше с погашением в конце ноября. А это уже несколько очково.
18%
"Очково" сейчас купить бумаги с погашением в конце ноября 2023? Да вы не патриот от слова "совсем")
Я покупал первый выпуск военных ОВГЗ в начале марта 2022, погашение 01/03/2023. Доходность так себе, но не о ней речь
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:03
Navegantes написав: Вадимка написав:
Raymond Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?
...
"Очково" сейчас купить бумаги с погашением в конце ноября 2023? Да вы не патриот от слова "совсем")
Я покупал первый выпуск военных ОВГЗ в начале марта 2022, погашение 01/03/2023. Доходность так себе
, но не о ней речь
Оставил первый вопрос для напоминания, что это был ответ по теме доходности, а не патриотизма.
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:14
moveton написав: Вадимка написав:Raymond
Я что-то не понимаю.Ведь есть облигации с выше ставками и без кролячего налога.Почему аккорд под 19 тогда?
А точно есть ли такие облигации на три месяца? Потому что я вижу самые короткие с эффективной возможностью выше с погашением в конце ноября. А это уже несколько очково.
после SVB и Свисс очково вообще все и везде
у нас, кстати, сейчас как раз прорисовываются первые контуры стабилизации и нового устройства, но, конечно, что спустят с вершин - неведомо
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Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:16
moveton
А точно есть ли такие облигации на тримесяца? Потому что я вижу самые короткие с эффективной возможностью выше с погашением в конце ноября. А это уже несколько очково.
"А это уже несколько очково" - к доходности относится? Или к срокам погашения?
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