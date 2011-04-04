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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:20
Navegantes написав:
"А это уже несколько очково" - к доходности относится? Или к срокам погашения?
К доходности в момент погашения, вестимо. Сроки - то такое. Если я до их окончания не доживу, то мне уже будет всё равно. Хотя наследникам будет особый секас. В профильной теме уже одни спрашивают куда бежать.
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