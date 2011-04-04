К доходности в момент погашения, вестимо. Сроки - то такое. Если я до их окончания не доживу, то мне уже будет всё равно. Хотя наследникам будет особый секас. В профильной теме уже одни спрашивают куда бежать.
|
|
|
Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:20
К доходности в момент погашения, вестимо. Сроки - то такое. Если я до их окончания не доживу, то мне уже будет всё равно. Хотя наследникам будет особый секас. В профильной теме уже одни спрашивают куда бежать.
Додано: Суб 01 кві, 2023 09:58
1 квітня 2023 року запрацювало нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП).
Відтепер система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу 7 днів на тиждень.
наступні кроки - приєднання до європейської системи SEPA та впровадження СЕП 4.1
Додано: Суб 01 кві, 2023 10:13
Re: Байки про банки і не тільки....
Додано: Суб 01 кві, 2023 10:24
|