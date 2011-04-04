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Байки про банки
і не тільки....

Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
  #<1 ... 1669167016711672

У скількох банках маєте заощадження (залишок на рахунках більше 1000 грн. екв)

Байки про банки і не тільки.... 3.6 5 182
Більше десяти
13%
23
Від п'яти до десяти
28%
51
В чотирьох
13%
23
В трьох
12%
21
В двох
13%
23
Користуюся одним
11%
20
В жодному
12%
21
Всього голосів : 182
Повідомлення Додано: П'ят 31 бер, 2023 18:20

  Navegantes написав:"А это уже несколько очково" - к доходности относится? Или к срокам погашения?

К доходности в момент погашения, вестимо. Сроки - то такое. Если я до их окончания не доживу, то мне уже будет всё равно. Хотя наследникам будет особый секас. В профильной теме уже одни спрашивают куда бежать.
moveton
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 04:33

Aps , H225, FinTech дякую
1finanсier
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 09:58

1 квітня 2023 року запрацювало нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП).

Відтепер система функціонує на базі міжнародного стандарту ISO 20022 та доступна для проведення міжбанківських платежів 24 години на добу 7 днів на тиждень.

https://bank.gov.ua/ua/news/all/zaprats ... omu-rejimi




наступні кроки - приєднання до європейської системи SEPA та впровадження СЕП 4.1
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 10:13

Re: Байки про банки і не тільки....

  greenozon написав:запрацювало нове покоління

ага, у вас вся спина белая )
Amethyst
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Повідомлення Додано: Суб 01 кві, 2023 10:24

  greenozon написав:1 квітня запрацювало нове покоління СЕП

Дату еще выбрали... двусмысленно воспринимается 😀
Но в любом случае еще будет период стабилизации, возможно до нескольких недель.
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 12:06

  Evgeny написав:Есть ещё одна фишка в ОВГЗ которую знают все банкиры, но не все физики.
Продажа раньше погашения.
Конечно сейчас это практически не актуально.
Фишка в том, что бумагу продают перед рогашением за 2-3 месяца.

Пример.
Двухлетняя ОВГЗ даёт доходность 24%
Трехмесячная копируется сейчас по 16%
Если продать за 3 месяца до погашения по 16%
Ваш доход за 1 год 9 месяцев будет даже больше, где-то 25-26%

Это же в таком случае обязательно подавать декларацию?
Или уже нет?
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Повідомлення Додано: Нед 02 кві, 2023 15:27

  greenozon написав: запрацювало нове покоління Системи електронних платежів Національного банку України (СЕП).

Попробовала - с аллы до спорта долетело за пару минут, очень шустренькая эта четвёрка
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:24

Re: Байки про банки і не тільки....

Шановне товариство!
Чи передбачено десь обов'язок банку моніторити, наприклад, демографічний реєстр, досліджуючи чи живий позичальник?

Суть проблеми: особа прийняла спадщину і аж через 2 роки після того заявив свої вимоги банк, оскільки спадкоємець ніби мав картковий кредит, а про смерть особи банк дізнався зовсім нещодавно.
V2
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:56

Re: Байки про банки і не тільки....

  V2 написав:Чи передбачено десь обов'язок банку моніторити, наприклад, демографічний реєстр, досліджуючи чи живий позичальник?

Ні
  V2 написав:Суть проблеми: особа прийняла спадщину і аж через 2 роки після того заявив свої вимоги банк, оскільки спадкоємець ніби мав картковий кредит, а про смерть особи банк дізнався зовсім нещодавно.

Ну треба показати свідоцтво, банк внесе собі в систему і все
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 03 кві, 2023 10:59

Faceless
Спадкоємець не знав про кредит.
V2
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