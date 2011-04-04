Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Navegantes написав:"А это уже несколько очково" - к доходности относится? Или к срокам погашения?
К доходности в момент погашения, вестимо. Сроки - то такое. Если я до их окончания не доживу, то мне уже будет всё равно. Хотя наследникам будет особый секас. В профильной теме уже одни спрашивают куда бежать.
Evgeny написав:Есть ещё одна фишка в ОВГЗ которую знают все банкиры, но не все физики. Продажа раньше погашения. Конечно сейчас это практически не актуально. Фишка в том, что бумагу продают перед рогашением за 2-3 месяца.
Пример. Двухлетняя ОВГЗ даёт доходность 24% Трехмесячная копируется сейчас по 16% Если продать за 3 месяца до погашения по 16% Ваш доход за 1 год 9 месяцев будет даже больше, где-то 25-26%
Это же в таком случае обязательно подавать декларацию? Или уже нет?
V2 написав:Чи передбачено десь обов'язок банку моніторити, наприклад, демографічний реєстр, досліджуючи чи живий позичальник?
Ні
V2 написав:Суть проблеми: особа прийняла спадщину і аж через 2 роки після того заявив свої вимоги банк, оскільки спадкоємець ніби мав картковий кредит, а про смерть особи банк дізнався зовсім нещодавно.
Ну треба показати свідоцтво, банк внесе собі в систему і все