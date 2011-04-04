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Байки про банки і не тільки....
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Все про банківські послуги: відкриття поточних рахунків для фізосіб, СПД та юридичних осіб, розрахунково-касове обслуговування (РКО), клієнт-банк, інтернет-банкінг, комунальні платежі населення, отримання готівки та інші послуги.
Додано: Пон 03 кві, 2023 11:14
V2 написав:Faceless
Спадкоємець не знав про кредит.
Ну якщо кредит дійсно був і спадкоємець прийняв спадщину то платити кредит йому скоріш за усе доведеться. Не знання тут не звільняє від боргу. Правда з моменту смерті якщо не помиляюсь банк має скасувати усі нараховані відсотки, пені, штрафи тощо. Тому якщо позичальник свого часу обслуговував борг своєчасно - треба буде погасити лише тіло кредиту + невелику кількість відсотків з моменту їх останньої сплати до моменту смерті позичальника
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:17
Alien
В разі, якщо б спадкоємець знав про кредит - не факт, що оформляв би спадщину, оскільки сума боргу практично дорівнює спадковому майну.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:18
Alien написав: V2 написав:Faceless
Спадкоємець не знав про кредит.
Ну якщо кредит дійсно був і спадкоємець прийняв спадщину то платити кредит йому скоріш за усе доведеться. Не знання тут не звільняє від боргу. Правда з моменту смерті якщо не помиляюсь банк має скасувати усі нараховані відсотки, пені, штрафи тощо. Тому якщо позичальник свого часу обслуговував борг своєчасно - треба буде погасити лише тіло кредиту + невелику кількість відсотків з моменту їх останньої сплати до моменту смерті позичальника
при подачі на спадщину, нотаріус перевіряє чи є претензіїї кредиторів, і у них є пів року , а зараз під час ВС термін збільшили до 10 міс на предявлення своїх вимог, якщо таких вимог не було і спадкоємець прийняв спадщину, то банк може запити водою те що профукав.
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Raymond
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:20
Raymond написав:
нотаріус перевіряє чи є претензіїї кредиторів
Так, але кредитор має заявити свої претензії.
Якщо ж не знав (або зробив вигляд, що не знає) про смерть, строк обчислюється з моменту, коли банк сам собі вирішить, коли він дізнався про це.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:22
Raymond написав:
при подачі на спадщину, нотаріус перевіряє чи є претензіїї кредиторів, і у них є пів року , а зараз під час ВС термін збільшили до 10 міс на предявлення своїх вимог, якщо таких вимог не було і спадкоємець прийняв спадщину, то банк може запити водою те що профукав.
Не буду сперечатись - я не юрист і усієї процедури достеменно не знаю. Втім на мій погляд є один момент - коли саме банк взнав про смерть позичальника. Якщо банк був про факт смерті якось проінформований - це одне, якщо ні - мабуть дещо інше.
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Додано: Пон 03 кві, 2023 11:43
V2 написав:Faceless
Спадкоємець не знав про кредит.
То питання щодо наслідування боргу? Тут не підкажу
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Додано: Пон 03 кві, 2023 12:58
Alien написав: Raymond написав:
при подачі на спадщину, нотаріус перевіряє чи є претензіїї кредиторів, і у них є пів року , а зараз під час ВС термін збільшили до 10 міс на предявлення своїх вимог, якщо таких вимог не було і спадкоємець прийняв спадщину, то банк може запити водою те що профукав.
Не буду сперечатись - я не юрист і усієї процедури достеменно не знаю. Втім на мій погляд є один момент - коли саме банк взнав про смерть позичальника. Якщо банк був про факт смерті якось проінформований - це одне, якщо ні - мабуть дещо інше.
В мого двоюрідного схожа справа була, тільки за борги ОСББ.Відповідно до ст.1281 ЦК України,
Стаття 1281. Пред'явлення кредитором спадкодавця вимог до спадкоємців
1. Спадкоємці зобов'язані повідомити кредитора спадкодавця про відкриття спадщини, якщо їм відомо про його борги, та/або якщо вони спадкують майно, обтяжене правами третіх осіб.
{Частина перша статті 1281 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2478-VIII від 03.07.2018}
2. Кредиторові спадкодавця належить пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, не пізніше шести місяців з дня одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину на все або частину спадкового майна незалежно від настання строку вимоги.
{Частина друга статті 1281 в редакції Закону № 2478-VIII від 03.07.2018}
3. Якщо кредитор спадкодавця не знав і не міг знати про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину, він має право пред’явити свої вимоги до спадкоємця, який прийняв спадщину, протягом шести місяців з дня, коли він дізнався про прийняття спадщини або про одержання спадкоємцем свідоцтва про право на спадщину.
{Частина третя статті 1281 в редакції Закону № 2478-VIII від 03.07.2018}
4. Кредитор спадкодавця, який не пред'явив вимоги до спадкоємців, що прийняли спадщину, у строки, встановлені частинами другою і третьою цієї статті, позбавляється права вимоги.
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